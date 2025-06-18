Что известно о конфликте Пашиняна и Карапетяна

Что известно о конфликте Пашиняна и КарапетянаВласти Армении обвинили российского бизнесмена в призывах к захвату власти
В Армении возбудили уголовное дело против российского бизнесмена Самвела Карапетяна, владельца компании «Ташир групп». Это произошло через день после того, как в доме предпринимателя прошли обыски. Перед этим Карапетян выступил в защиту Армянской Апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.
«Ведомости» рассказывают, с чего начался и как развивается конфликт Пашиняна и Карапетяна.
29 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства раскритиковал состояние церквей. Тогда он заявил, что они превратились в «чуланы». На следующий день в своих соцсетях премьер опубликовал посты в адрес служителей церкви, где, в частности, предложил разобраться с вопросом, сколько человек из высшего духовенства верны обету целибата (безбрачия). По его словам, священнослужители, которые нарушили этот обет, должны оставить свою службу.
9 июня Пашинян прямо обвинил Католикоса всех армян Гарегина II в нарушении целибата и заявил, что у него есть ребенок. Премьер указал, что Католикос должен оставить пост, а также призвал верующих объединиться и «освободить патриаршую резиденцию».
17 июня Карапетян выступил с заявлением в поддержку церкви. Тогда он сказал, что «небольшая группа людей, забыв тысячелетнюю историю Армении и Церкви, устроила нападки на ААЦ и армянский народ». Пашинян в ответ назвал бизнесмена «распутным меценатом». Он пригрозил «приструнить» священников и их благотворителей.
Вечером того же дня МВД Армении провело обыски в доме Карапетяна. У здания собрались сторонники бизнесмена. Брат предпринимателя Карен Карапетян сообщал, что правоохранители задержали 45 человек – всех, «кого поймали у ворот дома». По его словам, при задержании некоторым вывернули руки так, что они получили переломы. Sputnik Армения сообщало, что задержания рядом с домом Карапетяна связаны с незаконным хранением оружия. В республике эта статья стала «народной» для привлечения к ответственности бывших политиков и чиновников, говорилось в материале.
Ночью 18 июня Карапетян покинул свой дом в Ереване в сопровождении двух силовиков. Вместе с братом он сел в полицейскую машину. Перед этим предприниматель заявил прессе, что будет рядом с церковью и армянским народом, как бы его ни пытались очернить.
Пашинян заявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», которое принадлежит Карапетяну. На фоне скандала с бизнесменом армянский премьер также подписал распоряжение об освобождении Армена Абазяна от поста директора Службы национальной безопасности страны. Выполнять функции директора СНБ временно будет заместитель директора Службы Андраник Симонян.
Позднее 18 июня Sputnik Армения опубликовало заявление Карапетяна. В нем бизнесмен подчеркнул, что что не собирается отказываться от своих принципов, и призвал к объединению для выхода из сложной ситуации. По его мнению, произошедшее продемонстрировало «полную несостоятельность нынешней власти». Среди ее качеств Карапетян назвал ненависть к ААЦ, безразличие к национальным ценностям, недопустимость здоровой критики и желание жестоко подавлять любое инакомыслие.
News.am сообщило о возбуждении уголовного дела против Карапетяна. Sputnik Армения пишет со ссылкой на одного из его адвокатов Армена Ферояна, что предпринимателю предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти. По информации защитника, следственный комитет Армении представил в суд иск об аресте Карапетяна. Бизнесмен свою вину не признает.
Самвел Карапетян – президент и основатель группы компаний «Ташир». Президент благотворительного фонда «Ташир». На февраль 2025 г. занимал 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира (44-м месте в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes) с состоянием в $3,2 млрд.