Что известно о конфликте Пашиняна и Карапетяна

Вечером того же дня МВД Армении провело обыски в доме Карапетяна. У здания собрались сторонники бизнесмена. Брат предпринимателя Карен Карапетян сообщал, что правоохранители задержали 45 человек – всех, «кого поймали у ворот дома». По его словам, при задержании некоторым вывернули руки так, что они получили переломы. Sputnik Армения сообщало, что задержания рядом с домом Карапетяна связаны с незаконным хранением оружия. В республике эта статья стала «народной» для привлечения к ответственности бывших политиков и чиновников, говорилось в материале.