Почему власти Армении ополчились на служителей армянской церкви

В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви, где он, в частности, даже предложил разобраться с вопросом, сколько человек из высшего духовенства верны обету целибата (безбрачия). По его словам, нарушившие этот обет священнослужители должны оставить свою службу. А супруга премьера Анна Акопян вовсе обвинила армянское духовенство в педофилии. Пашинян также поставил под сомнение право Гарегина II занимать должность главы ААЦ, поскольку у него якобы есть ребенок. А 3 июня в своем Telegram-канале потребовал у Эчмиадзина в срочном порядке выяснить, нарушил ли католикос обет безбрачия. Помимо этого премьер призвал к участию армянских властей в выборах главы ААЦ.