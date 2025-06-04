Почему власти Армении ополчились на служителей армянской церкви

Почему власти Армении ополчились на служителей армянской церквиСвященников обвиняют в нарушении обета безбрачия и даже в педофилии
Высший духовный совет Армянской апостольской церкви (ААЦ) на своем заседании сообщил об угрозе «раскола армянского общества» и «подрыва духовного единства нации», вызванной антицерковной кампанией премьер-министра Армении Никола Пашиняна. В заявлении, опубликованном на странице ААЦ в Facebook (принадлежит Meta, запрещенной в России организации), совет также призвал государственные органы пресечь эту «незаконную и недальновидную политику» армянского премьера.
Заседание высшего совета прошло в официальной резиденции ААЦ в Эчмиадзине под председательством католикоса всех армян Гарегина II. В заявлении говорится, что опубликованные в соцсети публикации Пашиняна в отношении служителей церкви изобилуют сквернословием, лишены элементарных норм этики, нарушают основные права человека и грубо оскорбляют религиозные чувства верующих. По мнению церковных иерархов, антицерковная кампания армянских властей «обслуживает амбиции внешних армянофобских сил» и связана с «ложными обвинениями азербайджанской пропаганды в адрес армянского народа». Совет добавил, что все церковные вопросы решаются согласно церковным правилам и канонам и находятся вне юрисдикции светских властей.
Конфликт между Пашиняном и армянской церковью обострился после того, как премьер на заседании правительства 29 мая заявил, что в Армении все церкви превратились в «чуланы», поскольку граждане, если имеют ненужные вещи, несут их в храмы. По его словам, эта практика оскорбляет его как человека, «обладающего духовными чувствами». Армянская церковь раскритиковала премьера за эти слова.
В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви, где он, в частности, даже предложил разобраться с вопросом, сколько человек из высшего духовенства верны обету целибата (безбрачия). По его словам, нарушившие этот обет священнослужители должны оставить свою службу. А супруга премьера Анна Акопян вовсе обвинила армянское духовенство в педофилии. Пашинян также поставил под сомнение право Гарегина II занимать должность главы ААЦ, поскольку у него якобы есть ребенок. А 3 июня в своем Telegram-канале потребовал у Эчмиадзина в срочном порядке выяснить, нарушил ли католикос обет безбрачия. Помимо этого премьер призвал к участию армянских властей в выборах главы ААЦ.
Отношения властей с ААЦ серьезно ухудшились после окончания второй карабахской войны в ноябре 2020 г., после которой католикос Гарегин II обвинил Пашиняна в поражении армянской армии и призвал к его отставке. Новый виток наступил в мае 2024 г., когда архиепископ Тавушской епархии Баграт Галстанян выступил против демаркации армяно-азербайджанской границы на северо-востоке страны, а затем возглавил протест с целью отставки Пашиняна.
Пашинян настроен на подчинение ААЦ с первых дней после прихода его к власти в 2018 г., замечает армянский политолог, научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Помимо обновления Армении одним из главных лозунгов премьера было свержение Гарегина II и избрание нового католикоса, говорит эксперт. По его словам, в первые годы эта кампания приводила к снижению рейтинга церкви, но после войны 2020 г. ААЦ вновь восстановила свой авторитет. «По опросам в 2024 и 2025 гг., рейтинг ААЦ составлял 80%, а правительства – лишь 30%. Церковь придерживается альтернативной повестки по многим политическим вопросам и, по сути, остается единственной организованной силой, неподконтрольной государству. Поэтому в нынешних условиях подчинение ААЦ для Пашиняна – вопрос жизненно важный», – объяснил политолог.
Тем не менее, отмечает Микаэлян, ААЦ не может объединить всех оппозиционно настроенных граждан и выступить против правительства: она в силу разных причин не способна к эффективным политическим действиям и имеет другую институциональную структуру. В Армении, продолжает эксперт, из-за действий правительства общество разбито на сегменты, которые никак не соприкасаются друг с другом. «Иными словами, власти не влияют на своих противников, а оппозиция – на сторонников правящей партии. В условиях крайней поляризации никакие компроматы уже не производят никакого эффекта», – добавил Микаэлян.
Армянские власти в антицерковной кампании пытаются укрепить свой электорат в преддверии парламентских выборов, которые состоятся в следующем году, полагает завсектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин. В первую очередь Пашинян пытается привлечь на свою сторону часть колеблющихся либерально настроенных граждан, которая критически настроена в отношении ААЦ. Но эта политика рискует лишь углубить раскол армянского общества, заключает эксперт.