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Пашинян может изменить конституцию Армении для заключения мира с Азербайджаном

Ведомости

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности внести поправки в конституцию страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом он сообщил на международном форуме Yerevan Dialogue.

«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», – подчеркнул Пашинян (цитата по ТАСС).

13 марта МИД Армении сообщил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами. Ереван готов обсудить предложения относительно места и сроков подписания документа.

Переговоры о мире велись с момента завершения второй карабахской войны в ноябре 2020 г. После поражения армянских сил был подписан трехсторонний договор с участием России, предусматривающий ввод российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха на срок до 2025 г.

По словам российского кавказоведа Артура Атаева, ключевыми камнями преткновения в переговорах были: вопрос о необходимости убрать упоминания Нагорного Карабаха из преамбулы армянской конституции и статус Зангезурского коридора через Сюникскую область Армении в азербайджанский анклав Нахичевань. Кроме того, стороны, вероятно, договорились отозвать иски друг против друга в международных судебных инстанциях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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