Пашинян может изменить конституцию Армении для заключения мира с Азербайджаном
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности внести поправки в конституцию страны, если Конституционный суд не одобрит мирное соглашение с Азербайджаном. Об этом он сообщил на международном форуме Yerevan Dialogue.
«Если Конституционный суд решит, что соглашение не соответствует законам Армении, то моя личная позиция заключается в том, что я инициирую внесение изменений в конституцию, поскольку считаю, что возможность заключения мира нельзя упускать», – подчеркнул Пашинян (цитата по ТАСС).
13 марта МИД Армении сообщил, что текст мирного договора с Азербайджаном согласован обеими сторонами. Ереван готов обсудить предложения относительно места и сроков подписания документа.
Переговоры о мире велись с момента завершения второй карабахской войны в ноябре 2020 г. После поражения армянских сил был подписан трехсторонний договор с участием России, предусматривающий ввод российских миротворцев на территорию Нагорного Карабаха на срок до 2025 г.
По словам российского кавказоведа Артура Атаева, ключевыми камнями преткновения в переговорах были: вопрос о необходимости убрать упоминания Нагорного Карабаха из преамбулы армянской конституции и статус Зангезурского коридора через Сюникскую область Армении в азербайджанский анклав Нахичевань. Кроме того, стороны, вероятно, договорились отозвать иски друг против друга в международных судебных инстанциях.