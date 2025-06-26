Пашинян обвинил «криминальное духовенство» в попытке госпереворота

Согласно заявлению СК, Галстанян и группа его сторонников пытались сформировать 200–250 «ударных групп» из бывших военных и сотрудников полиции по 25 человек в каждой. Они должны были разместиться в различных населенных пунктах в назначенный час и по инструкции руководителя движения перейти к масштабным диверсиям с целью создания смуты. Эти действия, в частности, предполагали организацию поджогов, взрывов, убийств гражданских лиц, инсценировку десятков автокатастроф, блокировку электроэнергии и интернета. Для реализации задуманного сценария движение с начала года завербовало 1000 человек, говорится в сообщении.