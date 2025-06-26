Пашинян обвинил «криминальное духовенство» в попытке госпереворота

Пашинян обвинил «криминальное духовенство» в попытке госпереворотаСиловики задержали 14 человек, включая лидера протестов архиепископа Баграта Галстаняна
Следственный комитет (СК) Армении обвинил оппозиционное движение «Священная борьба», которое возглавляет архиепископ Армянской апостольской церкви (ААЦ) Баграт Галстанян, в попытке организации теракта и захвата власти в стране, передает пресс-служба ведомства. Утром 25 июня сотрудники Службы нацбезопасности республики провели обыск в доме Галстаняна, вынесли оттуда несколько пакетов и ящиков предположительно с вещдоками, а затем вывели и самого священнослужителя, сообщил «Sputnik Армения». Это задержание произошло на фоне продолжающегося с конца мая конфликта между премьер-министром Николом Пашиняном и ААЦ.
По предварительным данным, помимо Галстаняна армянские силовики задержали еще 13 человек, включая депутата парламента распущенной в 2023 г. Нагорно-Карабахской республики полковника запаса Миграна Махсудяна, члена верховного органа партии «Дашнакцутюн» Игоря Саргсяна и предпринимателя Тиграна Галстяна, сообщил «Sputnik Армения».
Согласно заявлению СК, Галстанян и группа его сторонников пытались сформировать 200–250 «ударных групп» из бывших военных и сотрудников полиции по 25 человек в каждой. Они должны были разместиться в различных населенных пунктах в назначенный час и по инструкции руководителя движения перейти к масштабным диверсиям с целью создания смуты. Эти действия, в частности, предполагали организацию поджогов, взрывов, убийств гражданских лиц, инсценировку десятков автокатастроф, блокировку электроэнергии и интернета. Для реализации задуманного сценария движение с начала года завербовало 1000 человек, говорится в сообщении.
Чуть позже СК опубликовал аудиозаписи членов «Священной борьбы», включая Галстаняна, полученные, как утверждают в ведомстве, в результате тайных следственных действий в рамках уголовного производства.
По данным армянских СМИ, параллельно сотрудники правоохранительных органов провели обыски в домах около 20 сторонников движения «Священная борьба», а также ряда высокопоставленных членов оппозиционной партии «Дашнакцутюн».
О готовящейся диверсии также написал на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) Пашинян. По его словам, сотрудники правоохранительных органов предотвратили «масштабный и коварный» план «криминального олигархического духовенства» по дестабилизации обстановки в республике и захвату власти.
Пашинян писал на своих страницах о провале госпереворота в республике со ссылкой на материал издания Civic за сутки до публикации заявления СК. В статье издание написало о попытке захвата власти в стране оппозицией, прикрепив сканы неизвестного документа. Там упоминаются экс-президенты Роберт Кочарян и Серж Саргсян, архиепископ Галстанян, основатель партии «Процветающая Армения» Гагик Царукян и арестованный 19 июня российский предприниматель Самвел Карапетян, а также российские компании «Газпром Армения» и Южно-Кавказская железная дорога, принадлежащая РЖД.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 25 июня сообщил, что Москва поддерживает контакт с Ереваном насчет судьбы арестованного предпринимателя, поскольку он «является гражданином Российской Федерации».
Галстанян и его сторонники вряд ли обладают ресурсами для осуществления полноценного госпереворота, считает кавказовед Артур Атаев. Нынешние армянские власти производят зачистку политического поля в контексте продолжающегося противостояния с ААЦ, говорит эксперт: «Церковь в армянском обществе сегодня воспринимается единственной силой, способной формировать протестную активность. Традиционные парламентские политики такую силу утратили».
Пашинян склонен к конспирологии – к постоянному поиску заговоров как внутри, так и снаружи с целью его свержения, замечает научный сотрудник Института Кавказа Грант Микаэлян. Армянские власти регулярно объявляют о раскрытии заговоров, все это, по его словам, проводится с целью полной зачистки политического поля от оппонентов, а также от всех непрозападных сил. «В этом контексте премьер пытается кинуть в одну лодку и церковь, и Карапетяна, и беженцев из Нагорного Карабаха», – добавил эксперт.
Армянские власти опасаются повторения в стране грузинского сценария, когда российский миллиардер и филантроп Бидзина Иванишвили смог отстранить от власти Михаила Саакашвили, полагает Микаэлян. Поэтому, продолжает политолог, Пашинян активно ведет информационную кампанию против российского предпринимателя Рубена Варданяна, арестованного азербайджанскими властями в 2023 г., а теперь и против Карапетяна.
По мнению Атаева, как бы ни завершился конфликт армянского премьера с ААЦ, начав его, Пашинян заложил для себя мину замедленного действия. «Это уже не борьба с так называемым карабахским кланом. Сейчас он противостоит большей части армянского социума, которая симпатизирует церкви», – заключил политолог.