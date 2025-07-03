В Армении приняли закон, позволяющий национализировать электросети Карапетяна
«За» проголосовали 65 депутатов, против выступили 27 парламентариев, еще один воздержался. По данным агентства, комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании в случае выявления серьезных нарушений и проведения расследования. Владельцев могут временно отстранить от управления, а на их место назначить менеджера со стажем работы не менее пяти лет в энергетике или управлении.
18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Бизнесмен не признал вину. Его адвокат Лиана Гаспарян уточняла, что предпринимателя обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении.
Днем ранее в доме Карапетяна провели обыски, а ночью его вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Карапетяна «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.
18 июня Пашинян сообщил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети». 24 июня премьер объявил о готовности законопроекта о национализации компании.