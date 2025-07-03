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В Армении приняли закон, позволяющий национализировать электросети Карапетяна

Ведомости

Парламент Армении принял закон, позволяющий национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее арестованному российскому бизнесмену, владельцу компании «Ташир групп» Самвелу Карапетяну. Об этом сообщает «Sputnik Армения».

«За» проголосовали 65 депутатов, против выступили 27 парламентариев, еще один воздержался. По данным агентства, комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании в случае выявления серьезных нарушений и проведения расследования. Владельцев могут временно отстранить от управления, а на их место назначить менеджера со стажем работы не менее пяти лет в энергетике или управлении.

18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Бизнесмен не признал вину. Его адвокат Лиана Гаспарян уточняла, что предпринимателя обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении.

Днем ранее в доме Карапетяна провели обыски, а ночью его вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал Карапетяна «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей.

18 июня Пашинян сообщил о планах национализировать ЗАО «Армянские электрические сети». 24 июня премьер объявил о готовности законопроекта о национализации компании.

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