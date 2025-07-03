В Армении приняли закон, позволяющий национализировать электросети Карапетяна

«За» проголосовали 65 депутатов, против выступили 27 парламентариев, еще один воздержался. По данным агентства, комиссия по регулированию общественных услуг сможет сменить руководство компании в случае выявления серьезных нарушений и проведения расследования. Владельцев могут временно отстранить от управления, а на их место назначить менеджера со стажем работы не менее пяти лет в энергетике или управлении.