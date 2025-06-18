Карапетяну предъявили обвинение в публичном призыве к захвату власти

Фероян уточнил, что следственный комитет Армении направил иск об аресте предпринимателя в суд. Другой адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян уточнила, что Карапетяна обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Она добавила, что защита обжалует решение и предъявит апелляции во все возможные инстанции.