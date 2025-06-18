Карапетяну предъявили обвинение в публичном призыве к захвату власти
Российскому бизнесмену, владельцу компании «Ташир групп» Самвелу Карапетяну предъявлено обвинение в публичном призыве к захвату власти. Об этом сообщил один из его адвокатов Армен Фероян.
Фероян уточнил, что следственный комитет Армении направил иск об аресте предпринимателя в суд. Другой адвокат бизнесмена Лиана Гаспарян уточнила, что Карапетяна обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Она добавила, что защита обжалует решение и предъявит апелляции во все возможные инстанции.
О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна 18 июня сообщило News.am. Днем ранее в доме бизнесмена прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Он также заявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее бизнесмену.