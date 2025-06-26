Пашинян сообщил о готовности проекта о национализации «Электросетей Армении»
Законопроект о национализации ЗАО «Электросети Армении», принадлежащего арестованному российскому бизнесмену, владельцу компании «Ташир групп» Самвелу Карапетяну, готов. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян на заседании правительства, передает «Sputnik Армения».
Документ будет рассмотрен парламентом 1 июля. Пашинян собирается вывести пакет акций компании на биржевые торги, чтобы их мог купить любой желающий.
18 июня суд в Ереване арестовал Карапетяна на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти в Армении. Бизнесмен не признал вину. Его перевели в следственный изолятор Службы национальной безопасности в Ереване.
О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна стало известно 18 июня. Адвокат Лиана Гаспарян сообщала, что предпринимателя обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Днем ранее в доме Карапетяна провели обыски, а ночью его вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.
В свою очередь Пашинян назвал Карапетяна «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. 24 июня премьер объявил о готовности плана национализации ЗАО «Армянские электрические сети».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия поддерживает контакты с Армений по вопросу судьбы Карапетяна, поскольку у него есть российское гражданство.