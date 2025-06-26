Пашинян сообщил о готовности проекта о национализации «Электросетей Армении»

О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна стало известно 18 июня. Адвокат Лиана Гаспарян сообщала, что предпринимателя обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Днем ранее в доме Карапетяна провели обыски, а ночью его вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим бизнесмен выступил в защиту Армянской апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов.