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В Кремле заявили о наличии контактов с Ереваном по вопросу ареста Карапетяна

Ведомости

Между Россией и Арменией осуществляются контакты насчет судьбы арестованного владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Ну и конечно, поскольку Карапетян является гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются», – подчеркнул Песков.

По его словам, и в отрыве от этой ситуации Кремль держит контакт с Ереваном, т. к. Армения – «важный наш союзник». Он отметил развитость и многопрофильных отношений государств.

18 июня суд в Ереване арестовал предпринимателя на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. Защита планирует обжаловать арест и направить апелляции во все возможные инстанции.

17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, а следующей ночью бизнесмена вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине в сопровождении силовиков. Предприниматель до задержания выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Вместе с ним было задержано около 45 сторонников Карапетяна, по сообщению его брата.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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