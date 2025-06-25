В Кремле заявили о наличии контактов с Ереваном по вопросу ареста Карапетяна

17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, а следующей ночью бизнесмена вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине в сопровождении силовиков. Предприниматель до задержания выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Вместе с ним было задержано около 45 сторонников Карапетяна, по сообщению его брата.