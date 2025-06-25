В Кремле заявили о наличии контактов с Ереваном по вопросу ареста Карапетяна
Между Россией и Арменией осуществляются контакты насчет судьбы арестованного владельца компании «Ташир групп» Самвела Карапетяна, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Ну и конечно, поскольку Карапетян является гражданином Российской Федерации, то соответствующие контакты осуществляются», – подчеркнул Песков.
По его словам, и в отрыве от этой ситуации Кремль держит контакт с Ереваном, т. к. Армения – «важный наш союзник». Он отметил развитость и многопрофильных отношений государств.
18 июня суд в Ереване арестовал предпринимателя на два месяца по обвинению в призывах к свержению власти. Карапетян не признает вину, а его адвокат Лиана Гаспарян считает судебное решение незаконным. Защита планирует обжаловать арест и направить апелляции во все возможные инстанции.
17 июня в доме Карапетяна прошли обыски, а следующей ночью бизнесмена вместе с братом Кареном увезли на полицейской машине в сопровождении силовиков. Предприниматель до задержания выступил в защиту Армянской апостольской церкви (ААЦ) на фоне жестких высказываний властей в адрес высших иерархов. Вместе с ним было задержано около 45 сторонников Карапетяна, по сообщению его брата.