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Суд в Ереване арестовал главу ГК «Ташир» Карапетяна

Его обвиняют в призывах к свержению власти в Армении
Ведомости

Суд в Ереване арестовал владельца компании «Ташир групп» бизнесмена Самвела Карапетяна. Его обвиняют в призывах к свержению власти в Армении. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на его адвоката Лиану Гаспарян.

Бизнесмена арестовали сроком на два месяца. По словам адвоката, решение является полностью незаконным. Сам Карапетян не признает вину и назвал армянские суды несостоятельными.

Ранее Гаспарян уточняла, что Карапетяна обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Она добавила, что защита обжалует решение и направит апелляции во все возможные инстанции.

О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна 18 июня сообщило News.am. Днем ранее в доме бизнесмена прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Он также заявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее бизнесмену.

Самвел Карапетян – президент и основатель группы компаний «Ташир». Президент благотворительного фонда «Ташир». На февраль 2025 г. занимал 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира (44-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes) с состоянием в $3,2 млрд.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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