Суд в Ереване арестовал главу ГК «Ташир» Карапетяна

О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна 18 июня сообщило News.am. Днем ранее в доме бизнесмена прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.