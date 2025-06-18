Суд в Ереване арестовал главу ГК «Ташир» Карапетяна

Суд в Ереване арестовал главу ГК «Ташир» КарапетянаЕго обвиняют в призывах к свержению власти в Армении
Бизнесмена арестовали сроком на два месяца. По словам адвоката, решение является полностью незаконным. Сам Карапетян не признает вину и назвал армянские суды несостоятельными.
Ранее Гаспарян уточняла, что Карапетяна обвиняют по п. 2 ст. 422 УК Армении. Она добавила, что защита обжалует решение и направит апелляции во все возможные инстанции.
О возбуждении уголовного дела в отношении Карапетяна 18 июня сообщило News.am. Днем ранее в доме бизнесмена прошли обыски, а ночью Карапетяна с братом Кареном увезли на полицейской машине. Перед этим предприниматель выступил в защиту Армянской Апостольской церкви на фоне жестких высказываний властей республики в адрес высших иерархов.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, назвал бизнесмена «распутным меценатом» и пригрозил приструнить подобных ему священников и их благотворителей. Он также заявил, что пришло время национализировать ЗАО «Армянские электрические сети», принадлежащее бизнесмену.
Самвел Карапетян – президент и основатель группы компаний «Ташир». Президент благотворительного фонда «Ташир». На февраль 2025 г. занимал 1102-е место в рейтинге самых богатых людей мира (44-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes) с состоянием в $3,2 млрд.