Операторы связи дали крупнейшим банкам отсрочку по немаркированным звонкам

«Билайн» выразил готовности выделить банкам больше времени на заключение договоров на маркировку звонков. В Т2 рассчитывают, что банки воспользуются отсрочкой и «начнут с нами конструктивный диалог». При этом 95% банков и «большинство» других компаний уже заключили с операторами связи договоры на маркировку звонков, отметили в Т2.