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Операторы связи дали крупнейшим банкам отсрочку по немаркированным звонкам

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Операторы связи «большой четверки» предоставили крупнейшим банкам отсрочку по немаркированным звонкам россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на ответы МТС, Т2 и «Билайна», которые согласились на предложение Минцифры РФ.

«МТС предоставил банкам дополнительное время и не будет блокировать их вызовы с 15 октября», – говорится в сообщении.

«Билайн» выразил готовности выделить банкам больше времени на заключение договоров на маркировку звонков. В Т2 рассчитывают, что банки воспользуются отсрочкой и «начнут с нами конструктивный диалог». При этом 95% банков и «большинство» других компаний уже заключили с операторами связи договоры на маркировку звонков, отметили в Т2.

Накануне Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября.

Обязательная маркировка звонков начала действовать с сентября 2025 г. При вызове абоненту должна передаваться информация о звонящей организации и категории звонка. Новые требования были введены на фоне роста телефонного мошенничества и нежелательных массовых обзвонов.

«Ведомости» писали, что дозваниваемость компаний после подключения обязательной маркировки телефонных звонков в среднем выросла до 80–85% в сентябре 2026 г. против 40–50% в июне – августе 2025 г.

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