Операторы связи дали крупнейшим банкам отсрочку по немаркированным звонкам
«МТС предоставил банкам дополнительное время и не будет блокировать их вызовы с 15 октября», – говорится в сообщении.
«Билайн» выразил готовности выделить банкам больше времени на заключение договоров на маркировку звонков. В Т2 рассчитывают, что банки воспользуются отсрочкой и «начнут с нами конструктивный диалог». При этом 95% банков и «большинство» других компаний уже заключили с операторами связи договоры на маркировку звонков, отметили в Т2.
Накануне Минцифры попросило операторов связи не блокировать звонки банков до начала ноября.
Обязательная маркировка звонков начала действовать с сентября 2025 г. При вызове абоненту должна передаваться информация о звонящей организации и категории звонка. Новые требования были введены на фоне роста телефонного мошенничества и нежелательных массовых обзвонов.
«Ведомости» писали, что дозваниваемость компаний после подключения обязательной маркировки телефонных звонков в среднем выросла до 80–85% в сентябре 2026 г. против 40–50% в июне – августе 2025 г.