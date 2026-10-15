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СК завершил расследование в отношении экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова

Максим Цуланов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Следствие завершило расследование дела в отношении экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (считается иноагентом в РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Ровшана Аскерова», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).

По версии следствия, Аскеров публиковал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Уголовное дело было заведено еще в 2022 г. по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 г. Он находится за границей, в мае 2022 г. МВД объявило его в розыск.

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