СК завершил расследование в отношении экс-игрока «Что? Где? Когда?» Аскерова
Следствие завершило расследование дела в отношении экс-игрока «Что? Где? Когда?» Ровшана Аскерова (считается иноагентом в РФ). Об этом сообщили в Следственном комитете (СК) России.
«Завершено расследование уголовного дела в отношении иноагента Ровшана Аскерова», – говорится в сообщении (цитата по «РИА Новости»).
По версии следствия, Аскеров публиковал в соцсети ложные сведения, оскорбляющие и порочащие память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Уголовное дело было заведено еще в 2022 г. по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
Аскеров был признан иноагентом в декабре 2022 г. Он находится за границей, в мае 2022 г. МВД объявило его в розыск.