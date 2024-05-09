Нарышкин расценил слова об отправке военных на Украину как эскалацию

8 мая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. По данным издания, одна из ключевых фраз документа – «никаких сапог на земле». Газета утверждает, что речь идет об Украине. Отмечается, что позиция по Украине, продиктованная США, не меняется, но в то же время некоторые западные лидеры готовятся к «смене темпа».