Нарышкин расценил слова об отправке военных на Украину как эскалацию
Заявления западных политиков об отправке военных на Украину являются безответственными и могут расцениваться как провокация, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в комментарии «РИА Новости».
«Это крайне безответственные заявления западных политиков. И даже сами заявления можно расценивать как эскалацию конфликта с их стороны», – сказал он.
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.
На фоне ряда провокационных заявлений западных политиков за последние дни Генеральный штаб Вооруженных сил РФ начал подготовку к проведению учений ракетных соединений Южного военного округа с привлечением авиации и сил Военно-морского флота. В ходе маневров военные отработают вопросы подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
8 мая итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что на саммите НАТО, который пройдет с 9 по 11 июля, может быть утверждена декларация с отказом от отправки войск на Украину. По данным издания, одна из ключевых фраз документа – «никаких сапог на земле». Газета утверждает, что речь идет об Украине. Отмечается, что позиция по Украине, продиктованная США, не меняется, но в то же время некоторые западные лидеры готовятся к «смене темпа».