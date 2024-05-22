МИД: РФ ответит на отправку французских военных на Украину не только политически
Россия в случае отправки на Украину французских войск примет ответные меры, которые будут лежать далеко не только в политической плоскости, французские солдаты станут законными целями для армии РФ, заявил «РИА Новости» директор первого европейского департамента российского МИДа Артем Студенников.
Заявления по теме возможности отправки войск НАТО на Украину стали чаще звучать в Европе и США с февраля 2024 г. после того, как эту тему поднял президент Франции Эммануэль Макрон. В майском интервью The Economist он вновь заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.
Рассуждая о возможной дипломатической реакции Москвы на возможное участие французских войск в конфликте, Студенников заявил, что ответные меры будут лежать далеко не только в политической плоскости. Москва, по его словам, не раз предупреждала об этом французскую сторону и относится к заявлениям Макрона всерьез.
Участие Парижа в боевых действиях, как отметили в МИДе, официально сделает его стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав. Французские военные станут законными целями для российской армии, добавил Студенников. «Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься», – сказал дипломат.
Он также выразил надежду, что у французских властей возобладает «если не здравомыслие, то хотя бы инстинкт самосохранения».
Заявления западных политиков об отправке военных на Украину являются безответственными и могут расцениваться как провокация, заявил в мае директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. Позднее стало известно, что возможность отправки войск в западную часть Украины обсуждает правительство Эстонии. Планы французского лидера отвергли в ФРГ, Польше, Словакии, Швеции, Венгрии, Великобритании и др. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 9 мая вновь подтвердил, что НАТО не планирует отправлять войска на территорию Украины и об этом также не просят в Киеве.