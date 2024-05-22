МИД: РФ ответит на отправку французских военных на Украину не только политически

Участие Парижа в боевых действиях, как отметили в МИДе, официально сделает его стороной конфликта, что многократно увеличит риск столкновения на поле боя двух ядерных держав. Французские военные станут законными целями для российской армии, добавил Студенников. «Готовы ли французы умирать за интересы неонацистского украинского режима и курирующих его англосаксов? Что французские власти будут объяснять семьям погибших? Мне кажется, официальному Парижу здесь есть над чем задуматься», – сказал дипломат.