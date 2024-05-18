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RTL: французская армия готовит в Эстонии «суперскрытных» разведчиков

Ведомости

Франция в рамках учений НАТО в Эстонии занимается подготовкой «суперскрытного» подразделения разведчиков, которое могло бы «быть полезным» на Украине. Об этом сообщила телерадиокомпания RTL.

Французская армия сейчас участвует в учениях в Эстонии, в мероприятиях задействованы 14 000 военнослужащих НАТО. Французские военные, как отмечается в статье, воспользовались «возможностью проверить навыки нового подразделения, которое было бы очень полезно на Украине». Речь идет об отряде FRAN, который отвечает за разведку и захват траншей противника.

Военные тренируются в реальных условиях и уже готовы защищать своего эстонского союзника, добавил один из членов отряда FRAN старший сержант Квентин.

2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. В Кремле назвали заявления французского лидера опасной тенденцией.

В учениях Steadfast Defender 2024 с 22 января по 31 мая принимают участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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