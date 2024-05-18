RTL: французская армия готовит в Эстонии «суперскрытных» разведчиков
Франция в рамках учений НАТО в Эстонии занимается подготовкой «суперскрытного» подразделения разведчиков, которое могло бы «быть полезным» на Украине. Об этом сообщила телерадиокомпания RTL.
Французская армия сейчас участвует в учениях в Эстонии, в мероприятиях задействованы 14 000 военнослужащих НАТО. Французские военные, как отмечается в статье, воспользовались «возможностью проверить навыки нового подразделения, которое было бы очень полезно на Украине». Речь идет об отряде FRAN, который отвечает за разведку и захват траншей противника.
Военные тренируются в реальных условиях и уже готовы защищать своего эстонского союзника, добавил один из членов отряда FRAN старший сержант Квентин.
2 мая президент Франции Эммануэль Макрон в интервью The Economist заявил, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Отвечая на вопрос о поддержке другими странами Франции в этом вопросе, Макрон отметил, что «никогда не следует заниматься политической фантастикой». В то же время он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. В Кремле назвали заявления французского лидера опасной тенденцией.
В учениях Steadfast Defender 2024 с 22 января по 31 мая принимают участие приблизительно 90 000 солдат из всех стран – членов альянса. Это самые крупные учения со времен холодной войны. Маневры запланированы на территории Германии, Греции, Венгрии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Румынии, Словакии, Финляндии и Эстонии.