Эстония обсуждает возможность отправки войск на Украину

Готовность разных стран направить некоторые силы на Украину, пишет издание, является потенциальной разделительной линией внутри НАТО. Хотя каждый член альянса волен направлять свои силы туда, куда считает нужным в соответствии со своими национальными интересами, некоторые страны ясно дали понять, что видят в этом больше риска, чем пользы. В частности, Германия и США категорически отвергли идею отправки войск. Посол США в Эстонии Джордж Кент указал Breaking Defense на политику администрации Джо Байдена по оказанию помощи Украине посредством значительных пакетов помощи, при этом подтвердил твердое обязательство не посылать туда американских солдат.