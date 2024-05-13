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Эстония обсуждает возможность отправки войск на Украину

Ведомости

Правительство Эстонии серьезно обсуждает возможность отправки войск в западную часть Украины, чтобы взять на себя тыловые функции украинских войск и освободить их для отправки на фронт. Об этом сообщил в интервью порталу Breaking Defense советник президента Эстонии по национальной безопасности Мадис Ролл.

Ролл заявил, что в настоящее время власти Эстонии проводят анализ возможности таких действий, добавив, что Эстония предпочла бы сделать любой такой шаг в рамках полной миссии НАТО – «чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость».

Комментарии Ролла прозвучали после того, как глава эстонских сил обороны генерал Мартин Херем рассказал, что несколько месяцев назад в армии обсуждался вопрос об отправке войск на запад Украины для выполнения задач медицинского обслуживания, логистики или противовоздушной обороны.

Breaking Defense уточняет, что такие обсуждения прекратились после взрыва негодования, последовавшего за заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Запад должен быть открыт для обсуждения вопроса об отправке своих войск на помощь Киеву.

Готовность разных стран направить некоторые силы на Украину, пишет издание, является потенциальной разделительной линией внутри НАТО. Хотя каждый член альянса волен направлять свои силы туда, куда считает нужным в соответствии со своими национальными интересами, некоторые страны ясно дали понять, что видят в этом больше риска, чем пользы. В частности, Германия и США категорически отвергли идею отправки войск. Посол США в Эстонии Джордж Кент указал Breaking Defense на политику администрации Джо Байдена по оказанию помощи Украине посредством значительных пакетов помощи, при этом подтвердил твердое обязательство не посылать туда американских солдат.

На прошлой неделе Макрон в очередной раз допустил возможную отправку войск на Украину. В интервью The Economist он заявил, что Европе придется задаться таким вопросом в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева.

На сайте президента Украины Владимира Зеленского позднее появилась петиция за ввод войск НАТО в республику. Инициатива расценивается Кремлем как провокация, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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