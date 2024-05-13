ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Харьковскую область
ВСУ перебрасывают дополнительные силы для стабилизации северо-восточной линии фронта на фоне наступления ВС России на Харьковскую область. Об этом сообщает Bloomberg.
«Наступление, скорее всего, приведет к тому, что силы Украины будут ослаблены, а их численность сократится, что может вынудить Киев перебросить часть своих войск с протяженной линии фронта на востоке страны. Украина пытается удержать свои позиции, ожидая прибытия американской военной помощи», – пишет агентство.
Успех ВС РФ в Харькове выведет Белгород и военные опорные пункты в окрестностях из зоны действия украинской артиллерии, отмечает Bloomberg.
11 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.
12 мая глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что из региона было эвакуировано более 4000 жителей.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить Харьков, Днепропетровск, Одессу и другие «настоящие русские города».