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ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Харьковскую область

Ведомости

ВСУ перебрасывают дополнительные силы для стабилизации северо-восточной линии фронта на фоне наступления ВС России на Харьковскую область. Об этом сообщает Bloomberg.

«Наступление, скорее всего, приведет к тому, что силы Украины будут ослаблены, а их численность сократится, что может вынудить Киев перебросить часть своих войск с протяженной линии фронта на востоке страны. Украина пытается удержать свои позиции, ожидая прибытия американской военной помощи», – пишет агентство.

Успех ВС РФ в Харькове выведет Белгород и военные опорные пункты в окрестностях из зоны действия украинской артиллерии, отмечает Bloomberg.

11 мая Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день стало известно, что российская армия заняла Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области.

12 мая глава администрации Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что из региона было эвакуировано более 4000 жителей.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. В ходе боевых действий Вооруженные силы РФ взяли под контроль ЛНР, большую часть ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Впоследствии эти территории по итогам референдумов вошли в состав РФ. Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал освободить Харьков, Днепропетровск, Одессу и другие «настоящие русские города».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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