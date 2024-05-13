ВСУ перебрасывают дополнительные резервы в Харьковскую область

«Наступление, скорее всего, приведет к тому, что силы Украины будут ослаблены, а их численность сократится, что может вынудить Киев перебросить часть своих войск с протяженной линии фронта на востоке страны. Украина пытается удержать свои позиции, ожидая прибытия американской военной помощи», – пишет агентство.