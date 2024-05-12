На Украине сообщили об эвакуации из Харьковской области 970 человек за два дня
В течение двух дней украинские полицейские вывезли из Харьковской области 970 человек, сообщила национальная полиция Украины, глава областной администрации Олег Синегубов заявил об эвакуации более 4000 граждан.
По данным нацполиции, полицейские эвакуируют население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. За 10–11 мая они вывезли с этих территорий 970 человек.
Глава Харьковской области Синегубов 12 мая сообщил, что всего было эвакуировано 4037 человек.
«В настоящее время 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 – из Харьковского, 29 – из Богодуховского, и 570 человек эвакуированы волонтерами», – написал он в своем Telegram-канале.
11 мая Минобороны РФ заявило о взятии под контроль в Харьковской области населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
7 марта губернатор сообщал, что совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации жителей 57 населенных пунктов на Купянском направлении. 3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что у властей есть планы по эвакуации жителей города, но пока они не намерены их реализовывать. По его словам, в населенном пункте находятся около 1,3 млн жителей. В апреле в 47 населенных пунктах Харьковской области, близких к границе с Россией, также была объявлена принудительная эвакуация.