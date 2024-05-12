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На Украине сообщили об эвакуации из Харьковской области 970 человек за два дня

Ведомости

В течение двух дней украинские полицейские вывезли из Харьковской области 970 человек, сообщила национальная полиция Украины, глава областной администрации Олег Синегубов заявил об эвакуации более 4000 граждан.

По данным нацполиции, полицейские эвакуируют население из Циркуновской, Липецкой и Волчанской территориальных общин. За 10–11 мая они вывезли с этих территорий 970 человек.

Глава Харьковской области Синегубов 12 мая сообщил, что всего было эвакуировано 4037 человек. 

«В настоящее время 1377 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 2097 – из Харьковского, 29 – из Богодуховского, и 570 человек эвакуированы волонтерами», – написал он в своем Telegram-канале.

11 мая Минобороны РФ заявило о взятии под контроль в Харьковской области населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. 

7 марта губернатор сообщал, что совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации жителей 57 населенных пунктов на Купянском направлении. 3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что у властей есть планы по эвакуации жителей города, но пока они не намерены их реализовывать. По его словам, в населенном пункте находятся около 1,3 млн жителей. В апреле в 47 населенных пунктах Харьковской области, близких к границе с Россией, также была объявлена принудительная эвакуация.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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