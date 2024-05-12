На Украине сообщили об эвакуации из Харьковской области 970 человек за два дня

7 марта губернатор сообщал, что совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации жителей 57 населенных пунктов на Купянском направлении. 3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что у властей есть планы по эвакуации жителей города, но пока они не намерены их реализовывать. По его словам, в населенном пункте находятся около 1,3 млн жителей. В апреле в 47 населенных пунктах Харьковской области, близких к границе с Россией, также была объявлена принудительная эвакуация.