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В приграничных районах Харьковской области объявлена принудительная эвакуация

Ведомости

В 47 населенных пунктах Харьковской области, близких к границе с Россией, объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщил губернатор подконтрольного Украине региона Олег Синегубов.

«Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет лишь о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов», – написал Синегубов в своем Telegram-канале.

Количество эвакуируемых он не сообщил, но уточнил, что в данных населенных пунктах проживают 182 ребенка. Маршруты вывоза людей уже определены, места временного проживания забронированы, добавил губернатор. Он отметил, что решение об эвакуации не касается столицы региона – города Харькова.

7 марта губернатор сообщал, что совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации жителей 57 населенных пунктов на Купянском направлении, а также детей с родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукского и Ольховатского районов. 

3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что у властей есть планы по эвакуации жителей города, но пока они не намерены их реализовывать. По его словам, в населенном пункте находятся около 1,3 млн жителей, но необходимости в эвакуации пока нет. При этом 1 апреля Терехов сообщал, что в Харькове практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура и ситуация является «очень тяжелой». В городе пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света.

5 апреля власти Украины объявили также принудительную эвакуацию 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщало министерство реинтеграции страны. Уточнялось, что это решение было принято «из-за ситуации с безопасностью». 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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