В приграничных районах Харьковской области объявлена принудительная эвакуация

3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что у властей есть планы по эвакуации жителей города, но пока они не намерены их реализовывать. По его словам, в населенном пункте находятся около 1,3 млн жителей, но необходимости в эвакуации пока нет. При этом 1 апреля Терехов сообщал, что в Харькове практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура и ситуация является «очень тяжелой». В городе пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света.