В приграничных районах Харьковской области объявлена принудительная эвакуация
В 47 населенных пунктах Харьковской области, близких к границе с Россией, объявлена принудительная эвакуация. Об этом сообщил губернатор подконтрольного Украине региона Олег Синегубов.
«Только что на совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах. Речь идет лишь о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов», – написал Синегубов в своем Telegram-канале.
Количество эвакуируемых он не сообщил, но уточнил, что в данных населенных пунктах проживают 182 ребенка. Маршруты вывоза людей уже определены, места временного проживания забронированы, добавил губернатор. Он отметил, что решение об эвакуации не касается столицы региона – города Харькова.
7 марта губернатор сообщал, что совет обороны Харьковской области поддержал проведение принудительной эвакуации жителей 57 населенных пунктов на Купянском направлении, а также детей с родителями из 18 населенных пунктов Великобурлукского и Ольховатского районов.
3 апреля мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона рассказал, что у властей есть планы по эвакуации жителей города, но пока они не намерены их реализовывать. По его словам, в населенном пункте находятся около 1,3 млн жителей, но необходимости в эвакуации пока нет. При этом 1 апреля Терехов сообщал, что в Харькове практически полностью разрушена энергетическая инфраструктура и ситуация является «очень тяжелой». В городе пришлось досрочно завершить отопительный сезон, отключить уличное освещение и ввести почасовой график отключения света.
5 апреля власти Украины объявили также принудительную эвакуацию 297 детей из 52 населенных пунктов Сумской области, сообщало министерство реинтеграции страны. Уточнялось, что это решение было принято «из-за ситуации с безопасностью».