Минобороны сообщило об ударах по ТЭК Украины в ответ на обстрелы объектов РФ

Ночью 11 апреля на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Харькове, подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщало «Общественное». Кроме того, серии взрывов наблюдались в Киевской области.