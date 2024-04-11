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Минобороны сообщило об ударах по ТЭК Украины в ответ на обстрелы объектов РФ

Ведомости

Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на попытки атаковать российские объекты. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Вооруженные силы (ВС) РФ, как отмечается, применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Цели удара были достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.

В результате атаки была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности. Также благодаря действиям российских военных сорваны переброски резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.

Ночью 11 апреля на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Харькове, подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщало «Общественное». Кроме того, серии взрывов наблюдались в Киевской области.

«Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. По данным энергохолдинга «ДТЭК», серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области, передает «Общественное».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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