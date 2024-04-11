Минобороны сообщило об ударах по ТЭК Украины в ответ на обстрелы объектов РФ
Ночью 11 апреля российские военные нанесли массированный удар по объектам топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Украины в ответ на попытки атаковать российские объекты. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) РФ, как отмечается, применили высокоточное оружие большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотники. Цели удара были достигнуты, все объекты поражены, подчеркнули в ведомстве.
В результате атаки была нарушена работа украинских предприятий военной промышленности. Также благодаря действиям российских военных сорваны переброски резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом.
Ночью 11 апреля на территории всей Украины объявляли воздушную тревогу. Взрывы были слышны в Харькове, подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Львовской и Ивано-Франковской областях, сообщало «Общественное». Кроме того, серии взрывов наблюдались в Киевской области.
«Укрэнерго» сообщило о повреждении электроподстанций и энергообъектов в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской областях. По данным энергохолдинга «ДТЭК», серьезные повреждения получили две тепловые электростанции (ТЭС). Их местоположение не уточняется. Компания «Центрэнерго» заявила о полном уничтожении Трипольской ТЭС в Киевской области, передает «Общественное».