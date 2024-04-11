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«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в пяти регионах

Ведомости

Электроподстанции и энергообъекты повреждены в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской (часть региона находится под контролем Киева) областях после взрывов 11 апреля. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании «Укрэнерго».

Сообщается, что в Харьковской области с утра введены графики аварийных отключений. В других регионах ограничения не применялись.

10 апреля сообщалось о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры после взрывов в Николаевской области и в Одессе.

8 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили в результате удара ракетного комплекса «Искандер» склад украинских БПЛА и цех по их производству. Отмечалось, что атака стала ответной реакцией на удары Киева по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

В этот же день российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил вместе с боекомплектом украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire. По данным ведомства, именно эта РСЗО в течение нескольких дней обстреливала населенные пункты Белгородской области. Установка находилась в заболоченной, труднопроходимой местности, ее удалось обнаружить с помощью тепловизора российского беспилотника.

7 апреля сообщалось, что российские войска уничтожили в зоне спецоперации на Украине склад с безэкипажными катерами, которые Киеву передали страны НАТО.

Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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