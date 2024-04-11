«Укрэнерго» сообщило о повреждении энергообъектов в пяти регионах
Электроподстанции и энергообъекты повреждены в Киевской, Одесской, Львовской, Харьковской и Запорожской (часть региона находится под контролем Киева) областях после взрывов 11 апреля. Информация об этом появилась в Telegram-канале компании «Укрэнерго».
Сообщается, что в Харьковской области с утра введены графики аварийных отключений. В других регионах ограничения не применялись.
10 апреля сообщалось о повреждениях объектов энергетической инфраструктуры после взрывов в Николаевской области и в Одессе.
8 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили в результате удара ракетного комплекса «Искандер» склад украинских БПЛА и цех по их производству. Отмечалось, что атака стала ответной реакцией на удары Киева по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
В этот же день российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил вместе с боекомплектом украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire. По данным ведомства, именно эта РСЗО в течение нескольких дней обстреливала населенные пункты Белгородской области. Установка находилась в заболоченной, труднопроходимой местности, ее удалось обнаружить с помощью тепловизора российского беспилотника.
7 апреля сообщалось, что российские войска уничтожили в зоне спецоперации на Украине склад с безэкипажными катерами, которые Киеву передали страны НАТО.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.