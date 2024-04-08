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Минобороны: ВС России уничтожили цех по производству украинских БПЛА в Запорожье

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в результате удара ракетного комплекса «Искандер» склад украинских БПЛА и цех по их производству, сообщило Минобороны в Telegram-канале.

«Вооруженными силами РФ в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», – говорится в сообщении министерства.

Там также указывается, что атака стала ответной реакцией на удары Киева по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.

Ранее 8 апреля Миноброны сообщило об уничтожении украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.

С начала 2024 г. года российские НПЗ попадают под атаки украинских БПЛА. Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем Telegram-канале подтвердил атаку беспилотника на НПЗ. 12 марта дрон ВСУ попал в НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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