Минобороны: ВС России уничтожили цех по производству украинских БПЛА в Запорожье

С начала 2024 г. года российские НПЗ попадают под атаки украинских БПЛА. Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем Telegram-канале подтвердил атаку беспилотника на НПЗ. 12 марта дрон ВСУ попал в НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области.