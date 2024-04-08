Минобороны: ВС России уничтожили цех по производству украинских БПЛА в Запорожье
Вооруженные силы (ВС) России уничтожили в результате удара ракетного комплекса «Искандер» склад украинских БПЛА и цех по их производству, сообщило Минобороны в Telegram-канале.
«Вооруженными силами РФ в результате удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» полностью уничтожен склад тяжелых беспилотных летательных аппаратов и цех по их производству в городе Запорожье», – говорится в сообщении министерства.
Там также указывается, что атака стала ответной реакцией на удары Киева по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
Ранее 8 апреля Миноброны сообщило об уничтожении украинской реактивной системы залпового огня (РСЗО) Vampire.
С начала 2024 г. года российские НПЗ попадают под атаки украинских БПЛА. Утром 2 апреля беспилотники атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Мэр Нижнекамска Рамиль Муллин в своем Telegram-канале подтвердил атаку беспилотника на НПЗ. 12 марта дрон ВСУ попал в НПЗ «Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез» в городе Кстово Нижегородской области.