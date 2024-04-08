ВС РФ уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire
Российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил вместе с боекомплектом украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, именно эта РСЗО в течение нескольких дней обстреливала населенные пункты Белгородской области. Установка находилась в заболоченной, труднопроходимой местности, ее удалось обнаружить с помощью тепловизора российского беспилотника.
«Расчет "Града" сожженную чехословацкую установку особенной целью не считают. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорник, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей», – отметили в министерстве.
В последние месяцы обстрелы Белгорода и Белгородской области со стороны Украины усилились. 1 апреля регион попадал под удары ВСУ несколько раз. Минобороны сообщало о перехвате реактивных снарядов и беспилотников противника. В тот же день губернатор сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 10 человек. 6 апреля российские расчеты ПВО уничтожили над регионов 10 снарядов РСЗО Vampire. 12 многоквартирных домов получили повреждения, один частный дом сгорел. 4 апреля Гладков заявил, что более 9000 детей из Белгородской области вывезли в другие российские регионы.