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ВС РФ уничтожили обстреливавшую Белгородскую область РСЗО Vampire

Ведомости

Российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил вместе с боекомплектом украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, именно эта РСЗО в течение нескольких дней обстреливала населенные пункты Белгородской области. Установка находилась в заболоченной, труднопроходимой местности, ее удалось обнаружить с помощью тепловизора российского беспилотника.

«Расчет "Града" сожженную чехословацкую установку особенной целью не считают. Каждую уничтоженную единицу техники противника, каждый его опорник, каждый окоп военнослужащие называют ежедневной, обязательной к выполнению задачей», – отметили в министерстве.

В последние месяцы обстрелы Белгорода и Белгородской области со стороны Украины усилились. 1 апреля регион попадал под удары ВСУ несколько раз. Минобороны сообщало о перехвате реактивных снарядов и беспилотников противника. В тот же день губернатор сообщил, что число пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ возросло до 10 человек. 6 апреля российские расчеты ПВО уничтожили над регионов 10 снарядов РСЗО Vampire. 12 многоквартирных домов получили повреждения, один частный дом сгорел. 4 апреля Гладков заявил, что более 9000 детей из Белгородской области вывезли в другие российские регионы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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