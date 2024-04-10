В Одессе и Николаевской области повреждены энергообъекты
После взрывов в Николаевской области и в Одессе получили повреждения объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба сил обороны юга Украины.
В Николаевской области на энергообъекте начался пожар, его локализовали. Пострадавших нет. Последствия взрывов уточняются.
В Одессе также поврежден энергообъект. Кроме того, повреждения получили частный дом и несколько автомобилей.
8 апреля Минобороны РФ сообщило, что ВС России уничтожили в результате удара ракетного комплекса «Искандер» склад украинских БПЛА и цех по их производству. Отмечалось, что атака стала ответной реакцией на удары Киева по объектам нефтегазовой отрасли и энергетики России.
В этот же день российский расчет реактивной системы залпового огня «Град» уничтожил вместе с боекомплектом украинскую реактивную систему залпового огня (РСЗО) Vampire. По данным ведомства, именно эта РСЗО в течение нескольких дней обстреливала населенные пункты Белгородской области. Установка находилась в заболоченной, труднопроходимой местности, ее удалось обнаружить с помощью тепловизора российского беспилотника.
7 апреля сообщалось, что российские войска уничтожили в зоне спецоперации на Украине склад с безэкипажными катерами, которые Киеву передали страны НАТО.
Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по критической инфраструктуре Украины с начала спецоперации. В российском ведомстве подчеркивали, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее стало известно, что по запросу России внеочередная сессия совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может состояться 11 апреля. По словам постоянного представителя РФ при международных организациях в Вене Михаила Ульянова, ее темой станет ухудшение ситуации вокруг Запорожской АЭС. Украина вслед за Россией направила в МАГАТЭ письмо с просьбой о проведении сессии.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что серия ударов украинскими беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о том, что Киев встал на путь ядерного террора. МИД РФ призвал мировое сообщество и агентство лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Несмотря на это, атаки со стороны Украины на ЗАЭС продолжились 8 и 9 апреля, сообщала пресс-служба станции.