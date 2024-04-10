В Одессе и Николаевской области повреждены энергообъекты

В Министерстве иностранных дел России заявили, что серия ударов украинскими беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о том, что Киев встал на путь ядерного террора. МИД РФ призвал мировое сообщество и агентство лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Несмотря на это, атаки со стороны Украины на ЗАЭС продолжились 8 и 9 апреля, сообщала пресс-служба станции.