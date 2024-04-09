Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередную сессию по теме обстрелов ЗАЭС
По запросу России внеочередная сессия совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может состояться 11 апреля. Ее темой станет ухудшение ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
«По последней предварительной информации внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по поводу опасной эскалации ситуации на Запорожской АЭС может быть созвана в четверг», – написал Ульянов в своем Telegram-канале.
Станция находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С 1 сентября того же года на объекте присутствуют эксперты МАГАТЭ.
4 апреля ЗАЭС потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки остановлены, сообщала пресс-служба объекта.
Вечером 7 апреля в «Росатоме» заявили, что ЗАЭС подверглась серии атак дронов со стороны Украины, была создана прямая угроза безопасности станции. Удары пришлись на энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. В результате были ранены трое сотрудников объекта.
В МАГАТЭ не возложили вину за нападения на кого-либо, но потребовали немедленного прекращения ударов. МИД России также призвал мировое сообщество и агентство лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Несмотря на это, атаки со стороны Украины на ЗАЭС продолжились 8 и 9 апреля, сообщала пресс-служба станции.