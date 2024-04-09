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Совет управляющих МАГАТЭ проведет внеочередную сессию по теме обстрелов ЗАЭС

Ведомости

По запросу России внеочередная сессия совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может состояться 11 апреля. Ее темой станет ухудшение ситуации вокруг Запорожской АЭС, сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«По последней предварительной информации внеочередная сессия Совета управляющих МАГАТЭ по поводу опасной эскалации ситуации на Запорожской АЭС может быть созвана в четверг», – написал Ульянов в своем Telegram-канале.

Reuters со ссылкой на четырех дипломатов также сообщает, что внеочередное заседание состоится в четверг. Агентство считает, что РФ на этой сессии вряд ли получит широкую поддержку совета, который в прошлом месяце принял резолюцию, призывающую Россию покинуть ЗАЭС.

Станция находится под контролем России с конца февраля 2022 г. С 1 сентября того же года на объекте присутствуют эксперты МАГАТЭ.

4 апреля ЗАЭС потеряла один из ключевых источников электроэнергии в 330 кВ «Ферросплавная-1», который был необходим для охлаждения реакторов. Как сообщили в МАГАТЭ, последнее отключение произошло на фоне военной активности в этом районе. Теперь станция полностью зависит от единственной оставшейся линии 750 кВ. Все блоки остановлены, сообщала пресс-служба объекта.

Вечером 7 апреля в «Росатоме» заявили, что ЗАЭС подверглась серии атак дронов со стороны Украины, была создана прямая угроза безопасности станции. Удары пришлись на энергоблок № 6, учебно-тренировочный центр, столовую, а также район грузового порта. В результате были ранены трое сотрудников объекта.

В МАГАТЭ не возложили вину за нападения на кого-либо, но потребовали немедленного прекращения ударов. МИД России также призвал мировое сообщество и агентство лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты. Несмотря на это, атаки со стороны Украины на ЗАЭС продолжились 8 и 9 апреля, сообщала пресс-служба станции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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