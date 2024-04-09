Дрон ВСУ атаковал учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ЗАЭС.
«Прилет дрона ВСУ пришелся по крыше корпуса УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», – говорится в сообщении.
В пресс-службе назвали атаки ВСУ «прямым нарушением» семи принципов обеспечения ядерной безопасности и пяти принципов безопасности Запорожской АЭС, установленными МАГАТЭ на Совете Безопасности ООН.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. На станции с 1 сентября 2022 г. присутствуют эксперты МАГАТЭ.
Вечером 7 апреля госкорпорация «Росатом» сообщила, что ЗАЭС подверглась беспрецедентной серии атак дронов, была создана прямая угроза безопасности станции. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ситуацию опасной провокацией и заявил, что Кремль негативно относится к попыткам Киева снять с себя ответственность.
На сайте МАГАТЭ по инциденту 7 апреля было опубликовано заявление гендиректора Рафаэля Гросси. По его словам, впервые с ноября 2022 г. крупнейшая в Европе атомная электростанция стала непосредственной мишенью военных действий. Такие безрассудные атаки значительно увеличивают риск крупной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены, призвал Гросси.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что серия ударов украинскими беспилотниками по Запорожской АЭС (ЗАЭС) говорит о том, что Киев встал на путь «ядерного террора».