ВС России уничтожили на Украине склад с безэкипажными катерами из стран НАТО
Российские войска уничтожили в зоне спецоперации на Украине склад с безэкипажными катерами, которые Киеву передали страны НАТО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесли поражение живой силе и украинской военной технике в 107 районах, рассказали в оборонном ведомстве. Удары наносили оперативно-тактическая авиация и ракетные войска, также работала артиллерия.
Кроме того, за последние сутки российские средства ПВО сбили 293 украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Глава подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщил о 483 ударах за сутки по восьми населенным пунктам региона. В частности, как минимум пять ракет запустили по Запорожью, уточнил он.
6 апреля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников. На предприятиях ВПК производили и ремонтировали бронетанковую и автомобильную технику и беспилотники, уточнили в оборонном ведомстве.