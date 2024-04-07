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ВС России уничтожили на Украине склад с безэкипажными катерами из стран НАТО

Ведомости

Российские войска уничтожили в зоне спецоперации на Украине склад с безэкипажными катерами, которые Киеву передали страны НАТО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Вооруженные силы (ВС) России также уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесли поражение живой силе и украинской военной технике в 107 районах, рассказали в оборонном ведомстве. Удары наносили оперативно-тактическая авиация и ракетные войска, также работала артиллерия.

Кроме того, за последние сутки российские средства ПВО сбили 293 украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Глава подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщил о 483 ударах за сутки по восьми населенным пунктам региона. В частности, как минимум пять ракет запустили по Запорожью, уточнил он.

6 апреля Минобороны РФ сообщило о ночном групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, военным аэродромам и пунктам временной дислокации иностранных наемников. На предприятиях ВПК производили и ремонтировали бронетанковую и автомобильную технику и беспилотники, уточнили в оборонном ведомстве. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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