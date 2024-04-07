ВС России уничтожили на Украине склад с безэкипажными катерами из стран НАТО

Кроме того, за последние сутки российские средства ПВО сбили 293 украинских беспилотника и четыре реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Глава подконтрольной Украине части Запорожской области Иван Федоров сообщил о 483 ударах за сутки по восьми населенным пунктам региона. В частности, как минимум пять ракет запустили по Запорожью, уточнил он.