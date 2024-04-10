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Захарова обвинила Украину в преднамеренных ударах по российским журналистам

Ведомости

Режим президента Украины Владимира Зеленского продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку на съемочную группу «Вести Луганск» в районе Кременной в ЛНР.

По словам Захаровой, на представителей российских СМИ в нарушение международных гуманитарных норм открыта «охота с применением всех возможных средств поражения». Террористические методы их устранения используются «при молчаливом согласии западных кураторов Украины и ангажированных правозащитных структур».

«Требуем от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры против представителей отечественной медиасферы», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Два человека из съемочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съемок на кременском направлении 10 апреля. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондента Артема Юндаса контузило. По журналистам выпустили три снаряда. Осколок от одного из них попал в ногу оператору. Шума прооперировали, осколок достали из ноги.

Следственный комитет России намерен расследовать данное преступление, сообщила пресс-служба ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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