Захарова обвинила Украину в преднамеренных ударах по российским журналистам
Режим президента Украины Владимира Зеленского продолжает рассматривать российских журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала атаку на съемочную группу «Вести Луганск» в районе Кременной в ЛНР.
По словам Захаровой, на представителей российских СМИ в нарушение международных гуманитарных норм открыта «охота с применением всех возможных средств поражения». Террористические методы их устранения используются «при молчаливом согласии западных кураторов Украины и ангажированных правозащитных структур».
«Требуем от профильных международных структур решительного осуждения и принятия надлежащих мер реагирования на непрекращающуюся череду террористических атак киевской клики и ее агентуры против представителей отечественной медиасферы», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.
Два человека из съемочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съемок на кременском направлении 10 апреля. Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондента Артема Юндаса контузило. По журналистам выпустили три снаряда. Осколок от одного из них попал в ногу оператору. Шума прооперировали, осколок достали из ноги.
Следственный комитет России намерен расследовать данное преступление, сообщила пресс-служба ведомства.