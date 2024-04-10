Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел в ЛНР
Два человека из съемочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съемок на кременском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Луганской народной республики.
«Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент Артем Юндас получил контузию. Мы продолжаем держать связь с группой», – говорится в сообщении телеканала.
В ноябре 2022 г. съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике. Оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался, переместился в безопасное укрытие и пересидел там до конца боя. В сентябре 2022 г. съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области, выехав на съемку. Корреспондент и водитель группы получили травмы. До этого в августе военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки. Сам Филатов пояснял, что получил осколочное ранение.