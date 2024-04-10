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Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел в ЛНР

Ведомости

Два человека из съемочной группы «Вести Луганск» пострадали при обстреле во время съемок на кременском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства Луганской народной республики.

«Оператор Денис Шум получил ранение в ногу, его передали медикам. Корреспондент Артем Юндас получил контузию. Мы продолжаем держать связь с группой», – говорится в сообщении телеканала.

В ноябре 2022 г. съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике. Оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался, переместился в безопасное укрытие и пересидел там до конца боя. В сентябре 2022 г. съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области, выехав на съемку. Корреспондент и водитель группы получили травмы. До этого в августе военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки. Сам Филатов пояснял, что получил осколочное ранение.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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