Съемочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел в ЛНР

В ноябре 2022 г. съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике. Оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался, переместился в безопасное укрытие и пересидел там до конца боя. В сентябре 2022 г. съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области, выехав на съемку. Корреспондент и водитель группы получили травмы. До этого в августе военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки. Сам Филатов пояснял, что получил осколочное ранение.