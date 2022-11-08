Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе Белогоровки
Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике, передает пресс-служба телеканала в Telegram-канале.
Корреспондент телеканала рассказал, что оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался, скрылся в безопасное укрытие и пересидел там до конца боя.
«Видимо, ждали такого подрыва [мины] и подозревали, что там может быть личный состав. На самом деле, в том месте, куда велся огонь, никого не было. Хорошо, что с нами была группа поддержки. Завязался стрелковый бой. Все обошлось, никого не задело», — отметил корреспондент.
В сентябре съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области, выехав на съемку. Корреспондент и водитель группы получили травмы.
В августе военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки. Сам Филатов пояснял, что получил осколочное ранение.
В мае телеканал сообщал о том, что съемочная группа военного корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел в городе Докучаевск (ДНР). Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников тогда получили осколочные ранения ног и спины.
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