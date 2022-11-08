Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе Белогоровки

«Видимо, ждали такого подрыва [мины] и подозревали, что там может быть личный состав. На самом деле, в том месте, куда велся огонь, никого не было. Хорошо, что с нами была группа поддержки. Завязался стрелковый бой. Все обошлось, никого не задело», — отметил корреспондент.