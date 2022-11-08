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Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе Белогоровки

Ведомости

Съемочная группа телеканала «Звезда» попала под обстрел в районе населенного пункта Белогоровка в Луганской народной республике, передает пресс-служба телеканала в Telegram-канале.

Корреспондент телеканала рассказал, что оператор практически оказался под перекрестным огнем, но быстро сориентировался, скрылся в безопасное укрытие и пересидел там до конца боя.

«Видимо, ждали такого подрыва [мины] и подозревали, что там может быть личный состав. На самом деле, в том месте, куда велся огонь, никого не было. Хорошо, что с нами была группа поддержки. Завязался стрелковый бой. Все обошлось, никого не задело», — отметил корреспондент.

В сентябре съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области, выехав на съемку. Корреспондент и водитель группы получили травмы.

В августе военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки. Сам Филатов пояснял, что получил осколочное ранение.

В мае телеканал сообщал о том, что съемочная группа военного корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел в городе Докучаевск (ДНР). Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников тогда получили осколочные ранения ног и спины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных