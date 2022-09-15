Съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожье
Съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожской области, выехав на съемку, передает пресс-служба телеканала.
«Как сообщил корреспондент Никита Васильев, машина перевернулась. Он и водитель получили травмы. Их жизни вне опасности, сейчас медики оказывают пострадавшим помощь. Подробности выясняются», — говорится в сообщении.
В августе военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки. Сам Филатов пояснял, что получил осколочное ранение.
В мае телеканал сообщал о том, что съемочная группа военного корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел в городе Докучаевск (ДНР). Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников тогда получили осколочные ранения ног и спины.
В начале апреля российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Как сообщало агентство, украинские военные открыли огонь, когда представители СМИ России и ЛНР, а также пресс-службы народной милиции и офицер представительства республики в СЦКК работали на месте обстрела в поселке Фрунзе. Тогда никто не пострадал.
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