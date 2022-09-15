Съемочная группа «ТВ Центра» пострадала при взрыве в Запорожье

В начале апреля российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Как сообщало агентство, украинские военные открыли огонь, когда представители СМИ России и ЛНР, а также пресс-службы народной милиции и офицер представительства республики в СЦКК работали на месте обстрела в поселке Фрунзе. Тогда никто не пострадал.