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Военного корреспондента RT ранили в районе Авдеевки в ДНР

Ведомости

Военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки, передает RT в своем Telegram-канале.

«Это произошло, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой НМ ДНР. Там проводилась имитация атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника», — говорится в сообщении.

Сам Филатов пояснил, что получил осколочное ранение «Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — отметил журналист.

В мае телеканал сообщал о том, что съемочная группа военного корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел в городе Докучаевск (ДНР). Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников тогда получили осколочные ранения ног и спины.

В начале апреля российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Как сообщало агентство, украинские военные открыли огонь, когда представители СМИ России и ЛНР, а также пресс-службы народной милиции и офицер представительства республики в СЦКК работали на месте обстрела в поселке Фрунзе. Тогда никто не пострадал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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