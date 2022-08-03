Военного корреспондента RT ранили в районе Авдеевки в ДНР
Военного корреспондента RT Андрея Филатова ранили в районе Авдеевки, передает RT в своем Telegram-канале.
«Это произошло, когда он работал вместе с 1-й отдельной Славянской мотострелковой бригадой НМ ДНР. Там проводилась имитация атаки c другого направления, чтобы отвлечь внимание противника», — говорится в сообщении.
Сам Филатов пояснил, что получил осколочное ранение «Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — отметил журналист.
В мае телеканал сообщал о том, что съемочная группа военного корреспондента Валентина Горшенина попала под обстрел в городе Докучаевск (ДНР). Операторы Владимир Баталин и Виктор Мирошников тогда получили осколочные ранения ног и спины.
В начале апреля российские журналисты, в том числе корреспондент агентства «РИА Новости», попали под обстрел украинских военных в поселке Фрунзе. Как сообщало агентство, украинские военные открыли огонь, когда представители СМИ России и ЛНР, а также пресс-службы народной милиции и офицер представительства республики в СЦКК работали на месте обстрела в поселке Фрунзе. Тогда никто не пострадал.
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