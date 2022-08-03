Военного корреспондента RT ранили в районе Авдеевки в ДНР

Сам Филатов пояснил, что получил осколочное ранение «Осколок лег на кость. Если его сейчас вытаскивать — это полноги разрезать, а так он ни сухожилия, ничего не задел. Просто глубоко сел, его пинцетом не достать», — отметил журналист.