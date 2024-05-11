Белый дом заявил о начале наступления России на Харьков

«Однако я могу сказать, что мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», – сказал Кирби (цитата по ТАСС).