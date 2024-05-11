Белый дом заявил о начале наступления России на Харьков
Вооруженные силы РФ начали наступление на Харьков, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
«Однако я могу сказать, что мы ожидали начала Россией наступления на Харьков, которое, как представляется, теперь стартовало. Мы тесно координировали свои действия с Украиной, чтобы помочь им подготовиться к этому», – сказал Кирби (цитата по ТАСС).
Российские войска, по его мнению, могут предпринять дальнейшие шаги в ближайшие недели, а приток американской помощи позволит Украине противостоять в течение года.
24 апреля президент США Джо Байден подписал ранее утвержденный конгрессом пакет законов об оказании военной помощи иностранным союзникам Вашингтона, включая Украину. Законопроект подразумевает дополнительное финансирование Украины в размере почти $61 млрд.