ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области
Вороженные силы (ВС) России взяли под контроль населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.
«Подразделения группировки войск «Север» в результате наступательных действий освободили населенные пункты Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья Харьковской области», – указано в сообщении Минобороны.
Подразделения группировки войск «Запад» нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Макеевка, Червоная Диброва ЛНР, а также близ Синьковка Харьковской области и Торское ДНР.
Минобороны также сообщило, что подразделения «Южной» группировки войск нанесли поражение ВСУ у Андреевки, Клещеевки, Курдюмовки и Красного. Подразделения «Центр» нанесли поражение ВСУ в районах населенных пунктов Донецкой Народной Республики. В Запорожской области подразделения группировки войск «Восток» одержали победу близ пункта Червоное. Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесли поражение бригадам ВСУ в Запорожской и Херсонской областях.
2 мая российские военные взяли под контроль Бердычи в ДНР. 29 апреля село Семеновка перешло под контроль российских войск, 21 апреля Минобороны сообщило о взятии села Богдановка. 5 апреля российское ведомство заявило о взятии села Водяное в республике, а в конце марта было освобождено село Орловка. 12 марта ВС РФ установили контроль над поселком Невельское, а 28 февраля – над населенным пунктом Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое.