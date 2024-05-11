ВС РФ взяли под контроль пять населенных пунктов в Харьковской области

2 мая российские военные взяли под контроль Бердычи в ДНР. 29 апреля село Семеновка перешло под контроль российских войск, 21 апреля Минобороны сообщило о взятии села Богдановка. 5 апреля российское ведомство заявило о взятии села Водяное в республике, а в конце марта было освобождено село Орловка. 12 марта ВС РФ установили контроль над поселком Невельское, а 28 февраля – над населенным пунктом Петровское, который Украина ранее переименовала в Степовое.