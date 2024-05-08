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Песков назвал провокацией петицию за ввод войск НАТО на Украину

Ведомости

Петиция за ввод войск НАТО на Украину, которая появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского, расценивается Кремлем как провокация. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

«Киевский режим он достаточно непредсказуем. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность, поэтому мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, очень внимательно наблюдаем за этим», – сказал Песков.

Петиция появилась на сайте Зеленского 7 мая. Автор просит в кратчайшие сроки «принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины». Чтобы Зеленский ее рассмотрел, она должна набрать минимум 25 000 голосов. По данным на 12:00 мск, она набрала 1581 голос. Сбор подписей может длиться еще 92 дня.

О возможности отправки войск на Украину регулярно заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. 2 мая в интервью The Economist он сказал, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. Комментируя эти слова Макрона, Песков ранее подчеркнул, что спецоперация все равно будет продолжена до достижения ее целей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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