Песков назвал провокацией петицию за ввод войск НАТО на Украину
Петиция за ввод войск НАТО на Украину, которая появилась на сайте президента страны Владимира Зеленского, расценивается Кремлем как провокация. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
«Киевский режим он достаточно непредсказуем. Мы неоднократно говорили, что непосредственное вмешательство на земле в этот конфликт со стороны военных стран НАТО потенциально несет огромную опасность, поэтому мы считаем это чрезвычайно вызывающей провокацией, не менее. И, конечно, очень внимательно наблюдаем за этим», – сказал Песков.
Петиция появилась на сайте Зеленского 7 мая. Автор просит в кратчайшие сроки «принять решение об обращении за военной помощью к каждой из стран членов Европейского союза, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Соединенных Штатов Америки относительно введения ими своих войск на территорию Украины». Чтобы Зеленский ее рассмотрел, она должна набрать минимум 25 000 голосов. По данным на 12:00 мск, она набрала 1581 голос. Сбор подписей может длиться еще 92 дня.
О возможности отправки войск на Украину регулярно заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. 2 мая в интервью The Economist он сказал, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. Комментируя эти слова Макрона, Песков ранее подчеркнул, что спецоперация все равно будет продолжена до достижения ее целей.