Песков назвал провокацией петицию за ввод войск НАТО на Украину

О возможности отправки войск на Украину регулярно заявляет президент Франции Эммануэль Макрон. 2 мая в интервью The Economist он сказал, что Европе придется задаться вопросом о возможности отправки войск на Украину в случае прорыва линии соприкосновения или просьбы Киева. Он призвал не исключать «априори» такой сценарий, поскольку цель состоит в том, чтобы не дать России победить на Украине. Комментируя эти слова Макрона, Песков ранее подчеркнул, что спецоперация все равно будет продолжена до достижения ее целей.