Акции «Совкомфлота» подорожали на 5% на фоне возможного ослабления санкций США
Акции ПАО «Совкомфлот» в моменте подорожали до 88,99 руб. на фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность ослабить санкции в отношении так называемых судов «теневого флота», перевозивших нефть и нефтепродукты из России, Ирана и Венесуэлы.
По состоянию на 10:32 мск акции «Совкомфлота» стоят 88,63 руб., что на 5% больше значения закрытия предыдущего дня. За неделю ценные бумаги компании подорожали на 13,38%.
Ранее Reuters со ссылкой на источник сообщал, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает снятие санкций с «теневого флота», чтобы снизить рекордно высокие мировые ставки фрахта. По словам источника, компаниям, желающим использовать суда, находящиеся под санкциями, необходимо будет подать заявку в министерство финансов США.
Агентство объясняет действия Трампа тем, что высокие цены на нефть и топливо представляют собой риск для президента на промежуточных выборах 3 ноября, на которых республиканцы надеются сохранить контроль над обеими палатами конгресса.
9 октября в ходе телефонного разговора президента России Владимира Путина и Трампа была достигнута договоренность о поставке Россией более 300 000 т дизельного топлива на американский и мировой рынки. Трамп отметил, что еще 500 000 т будут поставлены в ноябре, а 1 млн т – «сразу после этого». В дальнейшем, как утверждал Трамп, Москва в зависимости от ситуации может дополнительно экспортировать 3 млн т дизельного топлива. Для реализации сделки минфин США временно ослабил антироссийские санкции.