Дмитриев не исключил поездку главы ФБР в Россию
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель в ближайшее время посетит Россию. Об этом он написал в X, комментируя публикацию Пателя со словами «Из России с любовью».
«Диалог между правоохранительными органами США и России принесет пользу миру, как и экономическое и энергетическое сотрудничество. Так что вскоре это может стать реальным сообщением», – заявил Дмитриев.
14 октября телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что Патель прибыл в Россию для переговоров с российскими представителями. Темы предполагаемых встреч и состав участников не уточнялись.
Позднее ФБР опровергло информацию о визите. Ведомство опубликовало в X видеозапись выступления Пателя в Университете Либерти в американском штате Вирджиния.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что Кремль не может подтвердить возможный приезд главы ФБР в Россию, поскольку визиты руководителей иностранных спецслужб обычно не анонсируются.