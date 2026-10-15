Дмитриев не исключил поездку главы ФБР в Россию

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель в ближайшее время посетит Россию. Об этом он написал в X, комментируя публикацию Пателя со словами «Из России с любовью».