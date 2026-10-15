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Главная / Политика /

Дмитриев не исключил поездку главы ФБР в Россию

Анна Виноградова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев допустил, что директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель в ближайшее время посетит Россию. Об этом он написал в X, комментируя публикацию Пателя со словами «Из России с любовью».

«Диалог между правоохранительными органами США и России принесет пользу миру, как и экономическое и энергетическое сотрудничество. Так что вскоре это может стать реальным сообщением», – заявил Дмитриев.

14 октября телеканал MS NOW со ссылкой на источники сообщил, что Патель прибыл в Россию для переговоров с российскими представителями. Темы предполагаемых встреч и состав участников не уточнялись.

Позднее ФБР опровергло информацию о визите. Ведомство опубликовало в X видеозапись выступления Пателя в Университете Либерти в американском штате Вирджиния.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил «Ведомостям», что Кремль не может подтвердить возможный приезд главы ФБР в Россию, поскольку визиты руководителей иностранных спецслужб обычно не анонсируются.

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