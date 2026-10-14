ФБР опровергло визит главы спецслужбы в Россию

14 октября телеканал MS NOW со ссылкой на источники заявил, что Патель прибыл в Россию для проведения встреч с российской стороной. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что визиты глав спецслужб других государств обычно не анонсируются, поэтому Кремль не может прокомментировать информацию о возможном приезде Пателя в Россию.