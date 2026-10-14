ФБР опровергло визит главы спецслужбы в Россию
Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло сообщения о визите своего директора Кэша Пателя в Россию. Об этом ФБР сообщило в X.
«На самом деле Кэш Патель находится в Университете Либерти, где проходит мероприятие в знак признательности сотрудникам правоохранительных органов», – написала спецслужба, приложив видео со своим главой.
14 октября телеканал MS NOW со ссылкой на источники заявил, что Патель прибыл в Россию для проведения встреч с российской стороной. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что визиты глав спецслужб других государств обычно не анонсируются, поэтому Кремль не может прокомментировать информацию о возможном приезде Пателя в Россию.
5 августа Reuters писал, что Патель может посетить Россию в октябре. По данным агентства, за последний год глава ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами Китая и России для борьбы с транснациональной преступностью. Как отмечает Reuters, подобное сотрудничество стало серьезным отходом от прежней политики Вашингтона. В американском разведывательном сообществе оно вызвало опасения, поскольку Китай и Россия традиционно рассматриваются как главные геополитические противники США.