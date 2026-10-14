Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,446-0,94%KLVZ1,86-0,53%CHKZ14 900-0,33%IMOEX2 413,68-0,21%RTSI905,73-0,31%RGBI111,51+0,33%RGBITR768,39+0,36%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

ФБР опровергло визит главы спецслужбы в Россию

Сергей Пахомов
WILL OLIVER \ TASS
WILL OLIVER \ TASS

Федеральное бюро расследований (ФБР) США опровергло сообщения о визите своего директора Кэша Пателя в Россию. Об этом ФБР сообщило в X.

«На самом деле Кэш Патель находится в Университете Либерти, где проходит мероприятие в знак признательности сотрудникам правоохранительных органов», – написала спецслужба, приложив видео со своим главой.

14 октября телеканал MS NOW со ссылкой на источники заявил, что Патель прибыл в Россию для проведения встреч с российской стороной. В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что визиты глав спецслужб других государств обычно не анонсируются, поэтому Кремль не может прокомментировать информацию о возможном приезде Пателя в Россию.

5 августа Reuters писал, что Патель может посетить Россию в октябре. По данным агентства, за последний год глава ФБР наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами Китая и России для борьбы с транснациональной преступностью. Как отмечает Reuters, подобное сотрудничество стало серьезным отходом от прежней политики Вашингтона. В американском разведывательном сообществе оно вызвало опасения, поскольку Китай и Россия традиционно рассматриваются как главные геополитические противники США.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь