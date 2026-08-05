Reuters: глава ФБР Патель наладил сотрудничество с Россией

Взаимодействие заключается в совместных расследованиях и командировках, обмене разведывательной информацией, а также в проведении совместных операций. Китайские правоохранители посещают США, а агенты ФБР регулярно выезжают в КНР для работы по конкретным уголовным делам. Патель в конце июля посетил Пекин, а аналогичная поездка в Россию предварительно запланирована на октябрь.