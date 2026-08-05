Reuters: глава ФБР Патель наладил сотрудничество с Россией
Директор ФБР Кэш Патель за последний год наладил новые каналы сотрудничества с правоохранительными органами Китая и России для борьбы с транснациональной преступностью. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники в американских спецслужбах.
Взаимодействие заключается в совместных расследованиях и командировках, обмене разведывательной информацией, а также в проведении совместных операций. Китайские правоохранители посещают США, а агенты ФБР регулярно выезжают в КНР для работы по конкретным уголовным делам. Патель в конце июля посетил Пекин, а аналогичная поездка в Россию предварительно запланирована на октябрь.
Глава ФБР заявил Reuters, что сотрудничество с «нетрадиционными партнерами» носит ограниченный характер и касается лишь отдельных видов транснациональной преступности, включая незаконный оборот фентанила, кибермошенничество, международные сети сексуальной эксплуатации детей и розыск скрывающихся преступников. По его словам, в рамках партнерства созданы четыре совместные рабочие группы, а обмен информацией ведется исключительно по этим направлениям.
Как отмечает Reuters, подобное сотрудничество стало серьезным отходом от прежней политики Вашингтона. В американском разведывательном сообществе оно вызвало опасения, поскольку Китай и Россия традиционно рассматриваются как главные геополитические противники США. Критики считают, что предоставление их представителям доступа к ресурсам ФБР и обмен чувствительной информацией могут создать риски для национальной безопасности.
По словам Пателя, взаимодействие с Россией продолжается уже около 15 месяцев и ведется преимущественно в закрытом режиме. Детали совместных операций он раскрывать не стал, отметив лишь, что они направлены против международных преступных группировок.
21 июля пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает сведениями о возможном визите Пателя в Россию в октябре. Он уточнил, что подобные контакты, если они происходят, проходят в непубличном формате.
О намерении Пателя посетить Россию сообщило 21 июля издание Politico. По словам неназванного американского чиновника, Патель должен посетить Россию 14–15 октября. Сначала он побывает в Москве, а после – в Санкт-Петербурге. По словам источника, Пателя примет руководство ФСБ.