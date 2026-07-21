Песков: Кремль не располагает данными о возможном визите главы ФБР в РФ
Кремль не располагает сведениями о возможном визите директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэша Пателя в Россию в октябре. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков уточнил, что подобные контакты, если они происходят, проходят в непубличном режиме.
О намерении Пателя посетить Россию сообщило 21 июля издание Politico. По словам неназванного американского чиновника, Патель должен посетить Россию 14–15 октября. Сначала он побывает в Москве, а после – в Санкт-Петербурге. По словам источника, Пателя примет глава ФСБ. По данным издания, такие планы появились «на фоне продолжающихся разногласий между Вашингтоном и Москвой по поводу конфликта на Украине».
20 июля официальный представитель МИД Мария Захарова заявила «РИА Новости», что ведомство прорабатывает возможную встречу министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио на полях мероприятий АСЕАН. Песков в этот же день отметил, что Москва приветствует возможные контакты с американской стороной по линии Лаврова и Рубио.
6 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что российский министр и госсекретарь США поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме. По его словам, диалог между странами на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме». 17 июля Лавров говорил, что Россия и США продолжают решать свои отдельные задачи. По его словам, переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия занимается конфликтом на Украине.