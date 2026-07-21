Песков: Кремль не располагает данными о возможном визите главы ФБР в РФ

6 июля замглавы МИД РФ Сергей Рябков также заявил, что российский министр и госсекретарь США поддерживают контакты как в письменной, так и в устной форме. По его словам, диалог между странами на рабочем уровне продолжается «в ежедневном режиме». 17 июля Лавров говорил, что Россия и США продолжают решать свои отдельные задачи. По его словам, переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия занимается конфликтом на Украине.