Директор ФБР Патель запланировал поездку в Россию

Сенат США утвердил Пателя в должности директора ФБР в феврале 2025 г. За его назначение проголосовал 51 сенатор, против – 49 парламентариев, включая республиканцев-сенаторов Сьюзан Коллинз и Лизу Мурковски. Коллинз и Мурковски заявляли, что директор ФБР должен быть аполитичен, в то время как Патель в последние годы «отличился громкой и агрессивной политической деятельностью».