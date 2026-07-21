Директор ФБР Патель запланировал поездку в Россию
Директор ФБР Кэш Патель намерен посетить Россию в конце 2026 г., скорее всего, в середине октября. Об этом пишет Politico со ссылкой на источники.
По словам неназванного американского чиновника, Патель должен посетить Россию 14–15 октября. Сначала он побывает в Москве, а после – в Санкт-Петербурге. По словам источника, Пателя примет глава ФСБ.
По данным издания, такие планы появились «на фоне продолжающихся разногласий между Вашингтоном и Москвой по поводу конфликта на Украине». Отмечается, что американские законодатели требуют введения новых жестких санкций против России.
Сенат США утвердил Пателя в должности директора ФБР в феврале 2025 г. За его назначение проголосовал 51 сенатор, против – 49 парламентариев, включая республиканцев-сенаторов Сьюзан Коллинз и Лизу Мурковски. Коллинз и Мурковски заявляли, что директор ФБР должен быть аполитичен, в то время как Патель в последние годы «отличился громкой и агрессивной политической деятельностью».