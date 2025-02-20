Сенат США утвердил Пателя на пост директора ФБР
За назначение проголосовали 51 сенатор, против – 49 парламентариев. Против Пателя проголосовали двое республиканцев – сенаторы Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски. Демократы единогласно высказались против.
Коллинз и Мурковски считают, что директор ФБР должен быть аполитичен, в то время как Патель за последние четыре года «отличился громкой и агрессивной политической деятельностью».
Патель говорил, что не начнет «кампанию возмездия» после прихода в руководство ФБР. При этом 6 февраля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что сотрудники американских спецслужб, включая ЦРУ, Агентство по нацбезопасности (АНБ), департамент директора нацразведки (ODNI) и ФБР получили письма с предложением уволиться по собственному желанию.
В ЦРУ пояснили, что эти решения позволяют гарантировать согласованность между работой разведывательного управления и приоритетами нацбезопасности новой администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.