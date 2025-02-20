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Сенат США утвердил Пателя на пост директора ФБР

Ведомости

Сенат США утвердил Кэша Пателя в должности директора ФБР, передает телеканал ABC News.

За назначение проголосовали 51 сенатор, против – 49 парламентариев. Против Пателя проголосовали двое республиканцев – сенаторы Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски. Демократы единогласно высказались против.

Коллинз и Мурковски считают, что директор ФБР должен быть аполитичен, в то время как Патель за последние четыре года «отличился громкой и агрессивной политической деятельностью».

Патель говорил, что не начнет «кампанию возмездия» после прихода в руководство ФБР. При этом 6 февраля газета The Wall Street Journal (WSJ) сообщила, что сотрудники американских спецслужб, включая ЦРУ, Агентство по нацбезопасности (АНБ), департамент директора нацразведки (ODNI) и ФБР получили письма с предложением уволиться по собственному желанию. 

В ЦРУ пояснили, что эти решения позволяют гарантировать согласованность между работой разведывательного управления и приоритетами нацбезопасности новой администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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