Как Дональд Трамп ведет чистку в американских спецслужбах

Как Дональд Трамп ведет чистку в американских спецслужбахЭто один из основных пунктов его борьбы с глубинным государством
Сотрудники американских спецслужб, включая ЦРУ, Агентство по нацбезопасности (АНБ), департамент директора нацразведки (ODNI) и ФБР получили письма с предложением уволиться по собственному желанию. Об этом первой 6 февраля сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ). В ответе Associated Press (AP) в пресс-службе ЦРУ сообщили, что эти решения позволяют гарантировать согласованность между работой разведывательного управления и приоритетами нацбезопасности новой администрации во главе с президентом США Дональдом Трампом.
Доподлинно неизвестно, какое количество сотрудников вышеперечисленных ведомств получили такие письма. Как сообщает CNN, конкретно в ЦРУ их получили все сотрудники (приблизительно 22 000 человек). Неизвестно, идентично ли содержание писем работникам спецслужб аналогичным письмам сотрудникам гражданских ведомств, которые стали рассылаться еще раньше. В образце такого письма, опубликованном на сайте управления кадровой службы США (OPM), сотруднику оставляли два варианта действий: продолжить службу без гарантий сохранения рабочего места в будущем или уйти по так называемой программе отложенного увольнения (deferred resignation program; DRP) по собственному желанию с сохранением зарплаты и дополнительных преференций до 30 сентября.
Несмотря на отсутствие деталей письма для сотрудников спецслужб, NPR и Reuters удалось выяснить, что уведомления им приходили с пометкой Fork in the Road («развилка на дороге»). По данным источников NPR, внутрь нее зашит код, отслеживающий повторную отправку письма получателем, что якобы служит гарантией от утечек. Подчеркивается, что такая же практика применялась при увольнении сотрудников бывшего Twitter (с 2023 г. – X) после приобретения сети миллиардером Илоном Маском, который сейчас считается одним из самых близких советников Трампа и возглавляет квазидепартамент правительственной эффективности (DOGE), курирующий вопросы сокращения федправительства.
CNN подчеркивает, что изначально администрация Трампа не планировала применять механизм DRP в отношении органов разведки, чтобы не нарушать работу, связанную с вопросами нацбезопасности. Но, по словам нескольких источников, новый директор ЦРУ Джон Рэтклифф сам инициировал включение его ведомства в программу. При этом не до конца ясно, все ли желающие смогут выбрать вариант с добровольным увольнением, так как некоторые сотрудники имеют доступ к секретным материалам.
Вернувшись в Белый дом 20 января, Трамп начал реализовывать программу по сокращению федерального правительства, которое, по данным исследовательской службы конгресса (CRS), насчитывает чуть больше 2 млн сотрудников в гражданской сфере (без учета минобороны и спецслужб). Большинству были направлены письма с опцией добровольного увольнения. Источник из администрации рассказал NBC News, что команда Трампа рассчитывает на уход 5–10% персонала, что может сэкономить бюджету почти $100 млрд. По данным газеты The Washington Post (WP), к 5 февраля около 40 000 человек согласились добровольно покинуть правительство.
Трамп объявил войну ЦРУ, которое считает виновным в его поражении на выборах в 2020 г., говорит главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. Пока борьба с глубинным государством во внешней и внутренней разведке идет размеренно, но ускорится в случае утверждения кандидатов Трампа: на пост главы нацразведки – бывшей конгрессвумен Тулси Габбард, а на место директора ФБР – Кэша Пателя.
Ситуация беспрецедентная, соглашается политолог-американист Малек Дудаков. Но он считает, что Трамп не собирается уничтожать ЦРУ или разведсообщество США, а хочет убрать оттуда потенциальных предателей и заполнить руководящие и обычные должности лоялистами. Эксперт также перечислил структурные процессы, которые инициируют новые назначенцы: это сокращение персонала, использование искусственного интеллекта в большей мере и закрытие неэффективных программ. «Демократы попытаются мешать Трампу, особенно в судах», – заметил американист.
Продемократическая группа уже обратилась в суд от лица 800 000 сотрудников федправительства с просьбой признать предложение администрации уволиться по собственному желанию незаконным. Дело будет разбирать федеральный судья, назначенный 42-м президентом-демократом Биллом Клинтоном (1993–2001 гг.).