Как Дональд Трамп ведет чистку в американских спецслужбах

Доподлинно неизвестно, какое количество сотрудников вышеперечисленных ведомств получили такие письма. Как сообщает CNN, конкретно в ЦРУ их получили все сотрудники (приблизительно 22 000 человек). Неизвестно, идентично ли содержание писем работникам спецслужб аналогичным письмам сотрудникам гражданских ведомств, которые стали рассылаться еще раньше. В образце такого письма, опубликованном на сайте управления кадровой службы США (OPM), сотруднику оставляли два варианта действий: продолжить службу без гарантий сохранения рабочего места в будущем или уйти по так называемой программе отложенного увольнения (deferred resignation program; DRP) по собственному желанию с сохранением зарплаты и дополнительных преференций до 30 сентября.