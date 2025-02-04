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Как Трамп хочет изменить агентство США по международному развитию

По словам Илона Маска, президент может даже закрыть его
Роман Романов
Дональд Трамп и Илон Маск считают USAID лишней ношей для бюджета, но их может удовлетворить масштабная реформа агентства
Дональд Трамп и Илон Маск считают USAID лишней ношей для бюджета, но их может удовлетворить масштабная реформа агентства / KEVIN DIETSCH / Getty Images via AFP

Президент США Дональд Трамп согласен закрыть агентство США по международному развитию (USAID), утверждает в своем посте в Х (бывший Twitter) миллиардер и глава департамента правительственной эффективности (DOGE) Илон Маск. Ранее Трамп заявил журналистам о засилии в USAID «кучки радикальных шизиков», которых необходимо «выкинуть» до принятия окончательного решения, закрывать ли агентство.

По данным американских СМИ, одним из основных инициаторов изменений, касающихся USAID, стал именно Маск. В ночь на 1 февраля сотрудники DOGE пытались проникнуть в штаб этого агентства и получить доступ к его закрытым помещениям и к системе безопасности. Этому воспротивился один из руководителей профильного отдела USAID, за что он в итоге был на время отстранен от работы. Источники CNN сообщили, что людям Маска все-таки удалось получить доступ к интересующим их материалам.

Кроме того, по данным телеканала, с 27 января по 2 февраля от исполнения обязанностей временно были отстранены 60 высокопоставленных сотрудников агентства. Reuters сообщило о 100 сотрудниках. Причина в том, что их уличили в несоблюдении президентского указа от 20 января о переоценке американской помощи другим странам, а также международным и некоммерческим организациям. Стоит уточнить, что документ не распространяется на основные программы выделения военной помощи Украине.

Подписание упомянутого документа непосредственно отобразилось на деятельности USAID. Уже 25 января стало известно о распоряжении госсекретаря Марко Рубио приостановить большинство программ международной поддержки. Тогда он предусмотрел сохранение программ продовольствия и военной помощи только для Египта и Израиля. Позже, 29 января, появилась информация о расширении госдепом списка программ, финансирование которых продолжится. Но к 1 февраля сайт агентства по международному развитию вовсе перестал работать, а 3 февраля CNN сообщил о рассылке его сотрудникам письма с просьбой не приходить на работу, так как их офис закрыт.

USAID было создано в 1961 г. по указу 35-го президента США Джона Кеннеди (1961–1963 гг.) на основе закона об иностранной помощи (FAA). Агентство образовали из нескольких ведомств, ранее курировавших оказание иностранной помощи. Его деятельность за рубежом разнонаправленна и затрагивает развитие образовательных программ, здравоохранения, медиаиндустрии, продвижения общественно-культурных проектов. По данным Исследовательской службы конгресса (CRS), в 2023 финансовом году USAID распоряжалось бюджетом в $43,4 млрд и действовало в 130 странах.

Дональд Трамп и Илон Маск считают USAID лишней ношей для бюджета, но их может удовлетворить масштабная реформа агентства

Упразднить USAID Трамп не сможет, так как агентство было учреждено на основе FAA, одобренного конгрессом, говорит замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов. Поэтому эксперт считает более вероятным вариант встраивания его в структуру госдепартамента. «Но и в этом случае Трампу, вероятно, потребуется согласие конгресса. И хотя у республиканской партии в обеих палатах большинство, этого все равно будет трудно добиться, так как ее преимущество в палате представителей незначительное», – сказал Суслов.

В начавшем работу в январе 2025 г. новом созыве палаты представителей у республиканцев 218 мандатов против 215 у демократов (в случае скорого возможного утверждения Элиз Стефаник постпредом в ООН у партии Трампа их может стать на один меньше). В сенате у республиканцев сейчас 53 места против 47 у демократов. При этом председатель комитета нижней палаты по иностранным делам республиканец Брайан Маст рассказал в интервью CBS, что он не против реструктуризации USAID в орган, подотчетный госдепу.

Не до конца понятно, какой позиции по этому поводу придерживается Маск: хочет ли он закрытия агентства как независимого ведомства или в целом его упразднения. «USAID – преступная организация. Время ей умереть», – написал Маск 2 февраля на своей странице в Х. В письме, опубликованном на сайте сената в тот же день, 10 сенаторов-демократов предупредили Рубио, что любые действия относительно USAID требуют одобрения конгресса, и попросили его отчитаться о происходящем.

Полное упразднение вряд ли входит в планы самого Трампа, который хочет концентрировать деятельность USAID на приумножении сиюминутных внешнеполитических выгод США, продолжает Суслов. Американист считает, что практически наверняка обречены программы агентства, связанные с продвижением леволиберальной повестки, и те, что связаны со здравоохранением.

По данным CRS и USAID, в 2023 финансовом году на гуманитарные программы и инициативы, связанные со здравоохранением, было выделено $17,5 млрд. Помимо этого агентство занималось продвижением медиапроектов во многих странах мира, и в некоторых случаях становилось основным источником их финансирования. По словам главы украинского Института массовой информации Оксаны Романюк, 80% СМИ страны получали финансирование по линии USAID.

Что касается поддержки СМИ, в том числе украинских, то Суслов считает, что она как раз продолжится. «Трамп хочет убрать из USAID своих противников и сократить ненужные ему программы, но оставить агентство инструментом продвижения исключительно американских интересов. Пряник будет тесно связан с кнутом», – резюмировал эксперт.

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Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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