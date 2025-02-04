Как Трамп хочет изменить агентство США по международному развитию

В начавшем работу в январе 2025 г. новом созыве палаты представителей у республиканцев 218 мандатов против 215 у демократов (в случае скорого возможного утверждения Элиз Стефаник постпредом в ООН у партии Трампа их может стать на один меньше). В сенате у республиканцев сейчас 53 места против 47 у демократов. При этом председатель комитета нижней палаты по иностранным делам республиканец Брайан Маст рассказал в интервью CBS, что он не против реструктуризации USAID в орган, подотчетный госдепу.