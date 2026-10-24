Арестованный в Индии танкер Unity отбуксировали ближе к берегу
Арестованный в Индии танкер Unity, на борту которого находятся российские моряки, отбуксировали ближе к берегу из-за ухудшения погодных условий. Об этом «РИА Новости» сообщила родственница члена экипажа.
«Танкер отбуксировали ближе к берегу. Насколько ближе не понятно – там стоит туман и берега не видно», – рассказала собеседница агентства. По ее словам, согласно прогнозу, в этом районе ожидается шторм. Сейчас судно находится в аварийном состоянии – у него сломан двигатель.
Танкер Unity находится на якорной стоянке примерно в 12 милях от индийского порта.
Причиной ареста судна стал долг владельца перед поставщиком топлива. С этого момента судно стоит на якоре в районе порта Парадип. На борту находятся 23 человека, среди них есть гражданин Казахстана и два гражданина Египта. Как сообщает «РИА Новости», старшего механика танкера вернули в Россию по медпоказаниям.