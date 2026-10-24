Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.12,064-0,83%MGTS1 400-0,57%ENPG322,05+1,43%IMOEX2 469,36+1,64%RTSI965,88+2,38%RGBI111,89-0,1%RGBITR773,12-0,07%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Школьные каникулы в 2026/2027 учебном году в России станут короче на один день

Ведомости

Каникулы российских школьников на четвертной системе в 2026/27 учебном году станут на один день короче, чем в предыдущем. Общая продолжительность отдыха для учеников 2–11-х классов составит 126 дней, сообщили в рекомендациях Минпросвещения, с которыми ознакомилось «РИА Новости». В прошлом году этот показатель равнялся 127 дням.

Согласно рекомендациям ведомства, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, зимние – с 31 декабря по 10 января, весенние – с 27 марта по 4 апреля, летние – с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 г. 

Министр просвещения Сергей Кравцов 27 сентября отмечал, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней, чтобы школьники успевали полноценно отдохнуть. Школы могут использовать федеральный график или составлять собственный на его основе с учетом региональных традиций.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь