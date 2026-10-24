Школьные каникулы в 2026/2027 учебном году в России станут короче на один день

Каникулы российских школьников на четвертной системе в 2026/27 учебном году станут на один день короче, чем в предыдущем. Общая продолжительность отдыха для учеников 2–11-х классов составит 126 дней, сообщили в рекомендациях Минпросвещения, с которыми ознакомилось «РИА Новости». В прошлом году этот показатель равнялся 127 дням.