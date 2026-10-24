Школьные каникулы в 2026/2027 учебном году в России станут короче на один день
Каникулы российских школьников на четвертной системе в 2026/27 учебном году станут на один день короче, чем в предыдущем. Общая продолжительность отдыха для учеников 2–11-х классов составит 126 дней, сообщили в рекомендациях Минпросвещения, с которыми ознакомилось «РИА Новости». В прошлом году этот показатель равнялся 127 дням.
Согласно рекомендациям ведомства, осенние каникулы пройдут с 26 октября по 3 ноября, зимние – с 31 декабря по 10 января, весенние – с 27 марта по 4 апреля, летние – с 27 мая по 31 августа. Для первоклассников предусмотрены дополнительные каникулы с 15 по 21 февраля 2027 г.
Министр просвещения Сергей Кравцов 27 сентября отмечал, что осенние, зимние и весенние каникулы должны длиться не менее девяти дней, чтобы школьники успевали полноценно отдохнуть. Школы могут использовать федеральный график или составлять собственный на его основе с учетом региональных традиций.