МВД: граждане Украины просят убежище в России чаще других иностранцев
За первое полугодие 2026 г. в МВД России поступило 2562 обращения о предоставлении убежища. Больше половины из них – 1386 – подали граждане Украины, следует из статистических данных ведомства, пишет «РИА Новости».
Главный тезис: На втором месте по числу заявлений оказались граждане Сирии – 427 обращений. Далее следуют афганцы – 97 заявлений. Убежище также просили граждане Ирана, Узбекистана и Казахстана. За весь 2025 г. с такой просьбой обратились 8820 человек, из них 4111 – за первые полгода. Тогда лидировали сирийцы (1841 заявление) и украинцы (1140).
Начиная с 2022 г. убежище в России попросили более 93 000 граждан Украины. В 2022 г. в МВД поступило 83 513 таких ходатайств, в 2023 г. – 5581, в 2024 г. – 3722, в 2025 г. – 333 . Доля украинцев среди всех обратившихся снижалась: с 82% в 2022 г. до 40% в 2025 г.
В первом квартале 2026 г. украинцы также лидировали по числу заявлений об убежище: из 1329 обращений они подали 712, сообщал ТАСС со ссылкой на статистику . Это на 24 заявления больше, чем за аналогичный период 2025 г., когда большинство заявлений поступило от сирийцев (769) .