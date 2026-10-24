МВД: граждане Украины просят убежище в России чаще других иностранцев

Начиная с 2022 г. убежище в России попросили более 93 000 граждан Украины. В 2022 г. в МВД поступило 83 513 таких ходатайств, в 2023 г. – 5581, в 2024 г. – 3722, в 2025 г. – 333 . Доля украинцев среди всех обратившихся снижалась: с 82% в 2022 г. до 40% в 2025 г.