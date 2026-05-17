Жители Украины стали лидерами по числу заявлений о предоставлении убежища в РФ

Ведомости

Граждане Украины в первые три месяца 2026 г. стали лидерами по количеству заявлений о предоставлении убежища в России, на них пришлась половина всех подобных обращений, сообщил ТАСС со ссылкой на материалы статистики.

Всего за I квартал в органы внутренних дел поступило 1329 заявлений, из которых 712 подали украинцы – это на 24 больше, чем за аналогичный период 2025 г. Второе место по числу ходатайств заняли сирийцы (232 обращения), третье – граждане Ирана (52). В пятерку также вошли выходцы из Афганистана (40) и Узбекистана (25).

В I квартале 2025 г. больше всего заявлений об убежище поступило от сирийцев (769), затем шли украинцы (688), афганцы (64), узбеки (47) и граждане Казахстана (35).

Получение убежища в России дает человеку право на легальное проживание, возможность работать без разрешений, получать медицинскую помощь по ОМС, оформлять документы для выезда и въезда в страну, а также рассчитывать на материальную поддержку и образование.

Такая процедура является первым шагом к получению вида на жительство и в дальнейшем – российского гражданства.

В январе стало известно, что за 11 месяцев 2025 г. пребывающая на тот момент на посту уполномоченного по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила 1230 обращений по вопросам реализации права на гражданство России и защиты прав иностранцев. Около 40 обращений касались предоставления убежища в РФ, столько же – получения разрешения на временное проживание (РВП) и вида на жительство (ВНЖ). Больше всего обращений в 2025 г. поступило по поводу ограничения на въезд и выезд иностранных граждан (650), по вопросам приобретения российского гражданства (241) и легализации на территории России (220).

