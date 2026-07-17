Лавров: пусть Уиткофф и Кушнер занимаются Ираном, Россия решает свои задачи

17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва не намерена отказываться от реальных предложений США по урегулированию украинского конфликта. «Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала она в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».