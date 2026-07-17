Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,559-0,22%VEON-RX49+4,7%CHKZ14 700-2,65%IMOEX2 001,95-1%RTSI805,25-1,01%RGBI110,9-0,27%RGBITR742,51-0,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Лавров: пусть Уиткофф и Кушнер занимаются Ираном, Россия решает свои задачи

Ведомости

Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

«Так что пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).

По словам министра, Киев также обеспокоен тем, что процесс урегулирования вокруг Ирана отвлекает западные страны от поддержки Украины.

17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва не намерена отказываться от реальных предложений США по урегулированию украинского конфликта. «Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала она в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».

6 июля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщал, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию остается в повестке, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её