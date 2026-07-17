Лавров: пусть Уиткофф и Кушнер занимаются Ираном, Россия решает свои задачи
Американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны заниматься урегулированием ситуации вокруг Ирана, тогда как Россия продолжает решать свои задачи на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
«Так что пускай американские переговорщики-универсалы занимаются теми задачами, которые перед ними президент ставит, но мы решаем свои задачи», – сказал Лавров (цитата по «РИА Новости»).
По словам министра, Киев также обеспокоен тем, что процесс урегулирования вокруг Ирана отвлекает западные страны от поддержки Украины.
17 июля официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Москва не намерена отказываться от реальных предложений США по урегулированию украинского конфликта. «Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается», – сказала она в эфире программы «Большая игра» на «Первом канале».
6 июля заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков сообщал, что визит Уиткоффа и Кушнера в Россию остается в повестке, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно.