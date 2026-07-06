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Главная / Политика /

Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию остается в повестке

Ведомости

Визит спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Россию остается в повестке, однако говорить о конкретных сроках пока преждевременно. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков на полях XXIV Международной школы ПИР-центра по проблемам глобальной безопасности.

«Я думаю, что при необходимости согласование сроков может быть проведено весьма оперативно, и соответствующие уведомления, сообщения, безусловно, последуют сразу же», – сказал Рябков, отвечая на вопрос, могут ли Уиткофф и Кушнер посетить Россию до конца августа (цитата по ТАСС).

3 июля газета The New York Times сообщала, что Уиткофф и Кушнер практически ежедневно поддерживают контакты с официальными представителями России и Украины по вопросам урегулирования конфликта, а также проводят непубличные личные встречи. При этом, по данным издания, они готовы приехать в Москву или Киев только при появлении новых тем для переговоров и не намерены совершать визиты «ради фотосессии».

Рябков: США заняли отстраненную позицию по Украине

Политика / Международные отношения

5 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Москва поддерживает регулярные контакты с Уиткоффом и Кушнером. Вместе с тем он назвал преувеличением сообщения западных СМИ о якобы ежедневном общении. «Они сейчас заняты. Станут посвободнее – их всегда будут рады видеть в Москве», – сказал Песков.

4 июля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, в том числе в преддверии саммита НАТО в Турции 7–8 июля. Как сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, Трамп вновь подтвердил готовность содействовать поиску мирного решения.

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