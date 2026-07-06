Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера в Россию остается в повестке

3 июля газета The New York Times сообщала, что Уиткофф и Кушнер практически ежедневно поддерживают контакты с официальными представителями России и Украины по вопросам урегулирования конфликта, а также проводят непубличные личные встречи. При этом, по данным издания, они готовы приехать в Москву или Киев только при появлении новых тем для переговоров и не намерены совершать визиты «ради фотосессии».