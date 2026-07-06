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Главная / Политика /

Рябков: США заняли отстраненную позицию по Украине

МИД видит попытки ЕС сорвать урегулирование конфликта на основе Анкориджа
Ведомости

США занимают заметно отстраненную позицию по украинскому вопросу, что влияет на общую обстановку. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он также сообщил, что тема визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера в Москву остается на повестке дня.

Рябков не исключил контакта президентов Владимира Путина и Дональда Трампа после саммита НАТО. При этом он отметил, что пока остается «большим знаком вопроса», как США сформулируют свою позицию по Украине по итогам саммита.

Он добавил, что нарастают попытки европейцев сорвать урегулирование украинского конфликта на основе сформулированных в Анкоридже предложений.

Путин созвонился с Трампом в День независимости США

Политика / Международные отношения

В конце июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что тогда было сделано «лишь предложение». Рябков тогда говорил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с политикой союзников в Европе.

4 июля Путин и Трамп провели телефонный разговор в День независимости США. Они затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля.

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