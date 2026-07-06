Рябков: США заняли отстраненную позицию по Украине

В конце июня госсекретарь США Марко Рубио заявил, что на саммите США и России в Анкоридже не было достигнуто каких-либо соглашений по урегулированию конфликта на Украине. Он пояснил, что тогда было сделано «лишь предложение». Рябков тогда говорил, что Вашингтон отходит от «базовых пониманий», достигнутых после встречи в Анкоридже, и сближается с политикой союзников в Европе.